Украинцы активно скупают яблоки: что будет с ценами и ждать ли дефицита

Цены на яблоки в Украине остаются доступными, варьируясь в магазинах от 26 до 32 грн/кг, некоторые сорта даже упали в цене. Подорожание ожидается ближе к зиме из-за роста расходов на хранение, однако дефицита не ожидается.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. Во Львове благоприятные погодные условия в начале сезона способствовали лучшим показателям выращивания яблок во многих регионах.

Среди ключевых поставщиков традиционно остаются Винницкая, Хмельницкая, Закарпатская и Черновицкая области. Кроме того, наблюдается расширение выращивания яблок на южных территориях страны, ранее не игравших значительной роли в поставках этого продукта.

В этом году цены на яблоки остаются достаточно стабильными, что делает этот продукт более доступным для украинцев. В среднем цены на яблоки в магазинах варьируются от 26 до 32 грн/кг. К примеру, сорт "Гала" продается в среднем за 21 грн/кг, хотя в прошлом году его цена была 14,5 грн/кг. Другие популярные сорта также продемонстрировали умеренный рост цен: "Фуджи" – 22,5 грн/кг (против 18 грн/кг в 2023 году), а "Голден Делишес" – 23,5 грн/кг (в прошлом году 16,5 грн/кг).

Увеличение цен можно объяснить не только спросом, но и особенностями логистики и хранения, влияющими на конечную стоимость яблок. Однако следует отметить, что общая ситуация с ценами остается стабильной, а подорожание продукта ожидается ближе к зимнему периоду. Традиционно стоимость яблок растет в декабре-январе из-за увеличения расходов на хранение и уменьшения предложения свежих фруктов на рынке.

В этом году спрос на яблоки в Украине вырос, что связано с их доступностью и стабильными ценами. Особенно популярными остаются традиционные сорта, такие как "Гала", "Фуджи" и "Голден Делишес". Однако на рынке появляются новые сорта, которые лучше приспособлены к изменениям климата и становятся все более популярными среди производителей и потребителей. Регионы начинают экспериментировать с выращиванием сортов, отличающихся устойчивостью к погодным условиям, что также оказывает положительное влияние на их урожайность.

Цены на яблоки в супермаркетах

Как показал мониторинг OBOZ.UA по состоянию на 16 октября, яблоки распространённого сорта "Голден" в крупных сетях супермаркетов продают в среднем по 27,85 грн/кг. В частности:

Auchan – 29,90 грн/кг;

Сильпо – 27 грн/кг;

АТБ – 31,95 грн/кг;

Novus – 24,99 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на тепличные помидоры в Украине достигли максимальных значений за последние семь лет из-за снижения предложения. Стоимость помидоров на оптовых рынках сейчас колеблется от 55 до 65 грн/кг, что на 22% выше прошлогодней.

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