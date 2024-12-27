Украинцы активно покупают "почти новые" автомобили: сколько стоит самая популярная модель

В ноябре в Украину ввезли 4,5 тыс. подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Больше всего – электромобилей, 44% от общего количества. Самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких машин было ввезено 298 единиц. Стоимость их зависит от состояния, пробега и пр. – можно найти авто как за 14 500, так и за 65 416 долларов.

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Об общей ситуации рассказали аналитики УкрАвтопрома. Они отметили:

доля бензиновых авто составила 35%;

на дизеле – 11%;

гибридов – 7%;

авто с ГБО – 3%.

В целом, подчеркивается, в течение ноября свою первую регистрацию в Украине прошли 14,7 тыс. легковых авто с пробегом. Таким образом, "почти новые" авто в возрасте до 5 лет составляли 31% этого количества.

Самой же популярной моделью, отмечается, стала TESLA Model Y – таких авто было куплено 298 штук. Далее идут:

TESLA Model 3 – 252 машины;

HYUNDAI Kona – 185 машин;

KIA Niro – 171 машина;

AUDI E-Tron Sportback – 143 машины;

NISSAN Rogue – 138 машин;

MAZDA CX5 – 131 машина;

VOLKSWAGEN Tiguan – 125 машин;

NISSAN Leaf – 108 машин;

AUDI Q5 – 106 машин.

Сколько стоит самое популярное "почти новое" авто среди украинцев

Стоимость самого популярного среди украинцев б/у авто в возрасте до 5 лет – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и пр.Так:

Битую "Теслу" 2020 года, по данным auto.ria, можно купить за 14 500 долларов.

А машину того же года без батареи – за 15 500 долларов.

Целую машину 2022 года можно купить, в частности, за 65 416 долларов.

А целую, но ранее побывавшую в ДТП можно приобрести за 47 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, за январь-сентябрь 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковых авто из США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на "американцев" с пробегом значительно увеличился – рост составил 79%. Самой популярной моделью стала TESLA Model 3 – 3613 единиц.

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