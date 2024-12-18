Украинцы активно покупают новые авто с ценами выше 1 млн грн: названа самая популярная модель на бензине

Жители Украины значительно снизили покупки новых автомобилей с бензиновыми двигателями. В ноябре таких машин было куплено более 1800 штук, что сразу на 24% меньше, чем в это же время в прошлом году. Самой популярной стала модель SKODA Octavia – таких машин было ввезено 139 единиц, стоимость которых стартует от 1,096 млн грн.

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О спаде продаж сообщает Укравтопром. Отмечается: уменьшилась доля авто на бензине и в общих продажах новых легковушек – если в ноябре 2023 года они охватывали 45% рынка новых авто, то сейчас – 35,5%.

В целом же, отмечается, среди новых моделей самой популярной стала SKODA Octavia – таких машин, отмечается, было ввезено 139 единиц. В топ-5 также вошли:

HYUNDAI Tucson – 97 авто;

RENAULT Duster – 90 авто;

KIA Sportage – 84 авто;

MAZDA CX5 – 82 авто.

Сколько стоит самое популярное авто на бензине

По данным skoda-auto.ua, стоимость самого популярного среди украинцев авто с дизельным двигателем – SKODA Octavia – варьируется зависимо от комплектации и версии машины. Так, самая низкая цена составляет 1,096 млн грн. Самая высокая – 1,534 млн грн.

В Украине кардинально изменили правила торговли б/у автомобилями

В то же время народные депутаты поддержали кардинальное упрощение работы компаний, занимающихся торговлей подержанными автомобилями – проголосовав за законопроект №9083 во втором чтении. По документу:

Фирмам больше не нужно будет регистрировать на себя автомобили после покупки у первого владельца и перед продажей второму.

Достаточно будет заключить два договора купли-продажи. Ожидается, что это поможет вывести торговлю подержанными машинами из тени.

"Законопроект предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными авто. Чрезмерные и неэффективные бюрократические процедуры препятствуют работе белого рынка. Именно таким архаизмом является требование дополнительной регистрации авто на посредника с кучей ненужных справок", – сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

В свою очередь, другой соавтор законопроекта – нардеп Ярослав Железняк ("Голос") – отметил: благодаря принятому документу компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей автотранспорта, смогут выкупать и продавать транспортные средства без постановки их на учет в:

СЦ МВД;

ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, за январь-сентябрь 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковых авто из США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на "американцев" с пробегом сильно увеличился – рост составил 79%. Самой популярной моделью стала TESLA Model 3 – 3613 единиц.

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