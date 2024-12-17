Не надо будет идти в ТЦК: в Украине кардинально изменили правила торговли б/у автомобилями

Народные депутаты поддержали кардинальное упрощение работы компаний, которые занимаются торговлей б/у автомобилями – проголосовав за законопроект №9083 во втором чтении. "За" – 270 нардепов. Согласно документу, фирмам больше не нужно будет регистрировать на себя автомобили после покупки у первого владельца и перед продажей второму – и ставить их на это время на учет, в частности, в ТЦК. Достаточно будет заключить два договора купли-продажи. Ожидается, что это поможет вывести торговлю подержанными машинами из тени.

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О принятии законопроекта сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Который является одним из авторов документа.

"Законопроект предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными авто. Чрезмерные и неэффективные бюрократические процедуры препятствуют работе белого рынка. Именно таким архаизмом является требование дополнительной регистрации авто на посредника с кучей ненужных справок", – говорится в сообщении.

В то же время, саму госрегистрацию торгующей организацией на себя автомобилей Гетманцев назвал "бессмысленной". Причем даже в случае если такую машину покупают на продажу.

"Отмена ... станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, по которым бюджет недополучает налоги", – пояснил он свою позицию.

В свою очередь, другой соавтор законопроекта – нардеп Ярослав Железняк ("Голос") – отметил: благодаря принятому документу, компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей автотранспорта смогут выкупать и продавать транспортные средства без постановки их на учет в:

СЦ МВД;

ТЦК.

Купля-продажа б/у авто: в чем заключается проблема с регистрацией

Пока новый закон не вступил в силу, компании-торговцы подержанными автомобилями обязаны после покупки машины с целью ее перепродажи регистрировать это авто на себя, то есть учитывать его не как товар, а как основное средство для собственного использования. А это означает визит в сервисный центр МВД и получение номерных знаков. Кроме того, требуется постановка на учет в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки ("военкомате") и получение бумажных справок: о постановке на учет автомобиля и о снятии с него – после продажи.

"Из-за архаичности и сложности таких норм, на практике их почти не соблюдают. Комиссионные площадки, выкупая авто, не заключают официальный договор купли-продажи, а берут нотариальную доверенность у бывшего владельца. Перерегистрируют авто уже потом, когда находят на него покупателя. Как следствие, эти операции нигде не фиксируются, не отражаются в бухгалтерии компании и, соответственно, с них не платят никаких налогов", – объясняли эксперты Института исследований авторынка.

Какой будет процедура по новым правилам

Владелец привозит подержанный автомобиль на комиссионную площадку. Там проводится проверка и оценка автомобиля, после чего без визитов в сервисный центр МВД заключается договор-продажи. Продавец получает средства за продажу машины.

Компания, которая перепродает автомобили, становится юридическим владельцем машины. К бывшему владельцу не будет возникать никаких претензий, хотя номерные знаки авто и свидетельство о регистрации остаются прежними.

После того, как на авто находится покупатель, компания подписывает с ним другой договор купли-продажи. Уже на основе этого документа происходит перерегистрация машины в сервисном центре МВД.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за январь-сентябрь 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковых авто из США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, спрос на "американцев" с пробегом сильно увеличился – рост составил 79%. Самой популярной же моделью стала TESLA Model 3 – 3 613 единиц.

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