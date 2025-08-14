Украинцы активно покупают новые авто дороже 1 млн грн: названа самая популярная модель на бензине
В июле украинцы купили около 2,3 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями. Чаще всего они приобретали машины HYUNDAI Tucson – 194 штуки. Цена на такие машины стартует от 1,13 млн грн.
Об этом сообщает УкрАвтопром. Отмечается, что в топ-5 также вошли:
- KIA Sportage – 153 штуки.
- MAZDA CX5 – 129 штук.
- RENAULT Taliant – 125 штук.
- SKODA Octavia – 94 штуки.
Сколько стоит самая популярная модель
Стоимость самого популярного в июле среди украинцев нового авто на бензине – HYUNDAI Tucson – зависит от комплектации и версии машины. По данным hyundai.com.ua, самая низкая цена составляет 1,13 млн грн. Самая высокая – 1,69 млн грн.
Авто на бензине стали покупать меньше
В то же время, констатировали аналитики, в целом украинцы значительно сократили количество покупок авто на бензине. Так, в июле-2025:
- Таких машин было куплено на 6% меньше, чем годом ранее.
- Авто на бензине охватили 35% всего рынка новых легковушек, тогда как годом ранее этот показатель составлял 38%.
"Украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям, оборудованным бензиновыми ДВС. Но их доля на рынке уменьшается", – констатировали аналитики.
Как сообщал OBOZ.UA, также в июле украинцы купили более 5,5 тыс. легковых авто з дизельными двигателями. Большинство из них – подержанные, ввезенные из-за границы.
