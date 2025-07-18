Украинцы активно несут деньги в банки: какие депозиты выбирают и что с процентами

Объем депозитов физических лиц в украинских банках в июне-2025 превысил 1,42 трлн грн. При этом наблюдаются четкие тенденции в предпочтениях вкладчиков: деньги "кладут" в основном на депозиты в гривне "до востребования" и на короткие сроки. Этому способствует средняя ставка по вкладам в нацвалюте на уровне почти 11% годовых.

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Интерес населения к валютным вкладам остается ограниченным – не в последнюю очередь из-за низких процентов. Об этом OBOZ.UA рассказали аналитики "Финансового пульса" и директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Что известно: главные цифры

С начала года общий объем депозитов граждан увеличился на 3% , или почти на 44 млрд грн .

, или почти на . Наибольший прирост (около 31 млрд грн ) был обеспечен за счет вкладов в национальной валюте – гривневые депозиты сроком до одного года выросли более чем на 16 млрд грн.

) был обеспечен за счет вкладов в национальной валюте – гривневые депозиты сроком до одного года выросли более чем на 16 млрд грн. Значительную часть общего объема депозитов, а именно 65% , составляют средства "до востребования".

, составляют средства "до востребования". Срочные вклады сроком до одного года занимают 25% .

занимают . На более длительные периоды приходится 10% депозитов.

"Склонность вкладчиков к размещению средств на короткий срок свидетельствует о взвешенном подходе населения к рискам, наличии осторожных настроений в финансовом поведении, а также сравнительно высоком уровне доходности. При этом стабильный рост гривневых депозитов – это позитивный сигнал для банковской системы Украины", – объяснили аналитики.

Доходность депозитов: какие проценты и что буде дальше

В мае средневзвешенная ставка по новым гривневым депозитам составила 10,8% .

. Наибольшую ставку – 13,3% – банки предлагали по вкладам сроком более двух лет.

– банки предлагали по вкладам сроком более двух лет. Доходность по более коротким вкладам также была довольно высокой: средняя ставка по вкладам до одного года достигла 12,4% , а на срок от одного до двух лет – 12% .

, а на срок от одного до двух лет – . До конца 2025-го ожидается снижение ставок по депозитам в гривне на 1,5-2 процентных пункта, в среднем до 11-12% годовых.

ожидается снижение ставок по депозитам в гривне на 1,5-2 процентных пункта, в среднем до 11-12% годовых. В то же время может усилиться конкуренция между банками за вкладчиков, а это означает предложение бонусных процентов (0,5-1 п.п.) – таким образом, максимальные ставки в конце декабря могут составить 13,5% годовых.

Ситуация с вкладами в иностранной валюте

Спрос на валютные депозиты довольной ограниченный – за первые пять месяцев 2025 года их портфель вырос всего на 13,1 млрд грн .

. Почти 17,5 млрд грн из этой суммы пришлись на прирост вкладов "до востребования".

из этой суммы пришлись на прирост вкладов "до востребования". В то же время, срочные депозиты в иностранной валюте (как до года, так и более двух лет) показали сокращение.

в иностранной валюте (как до года, так и более двух лет) показали сокращение. К концу 2025 года средние ставки по депозитам в долларах не превысят 1% годовых, а в евро – 0,8%.

Как выбрать депозит правильно

При размещении средств в банке Замотаев советует учитывать несколько ключевых аспектов. В частности, вкладчику нужно:

Спрогнозировать собственные потребности в свободных средствах на весь срок депозита."Не стоит размещать все сбережения, чтобы в случае необходимости не пришлось разрывать депозит досрочно с потерей дохода", – предупреждает банкир.

Оценить уровень доходности.

Выбирать депозиты с бонусами и привилегиями, которые предлагает банк.

Обращать внимание на удобство оформления – все больше граждан предпочитают онлайн-вклады через мобильные приложения.

Уточнить условия досрочного расторжения или возможности пополнения вклада.

"Военные риски до сих пор остаются мощным сдерживающим фактором, тормозящим развитие депозитного рынка. Вместе с тем, ожидается, что во втором полугодии ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной, а экономический рост поможет снизить инфляцию. Эти факторы могут активизировать тех граждан, которые намерены не только сохранить средства, но и получить пассивный доход", – подытожил Замотаев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам посоветовали, как защитить деньги от обесценивания и получить прибыль. В частости, специалисты не рекомендуют класть на один гривневый депозит все свои средства.

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