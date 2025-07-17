Банки готовятся переписывать проценты по депозитам: чего ждать украинцам до конца 2025-го

В Украине во втором полугодии 2025 года могут снизиться ставки по депозитам. В среднем доходность гривневых вкладов до конца 2025 года может упасть до 11-12% годовых. В то же время максимальные ставки прогнозируются на уровне 13,5%.

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К изменениям могут привести стабилизация экономики, снижение инфляции и возможное уменьшение учетной ставки Национального банка Украины (НБУ). Об этом OBOZ.UA рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Гривневые депозиты

По словам банкира, уже в сентябре НБУ потенциально может снизить учетную ставку с 15,5% до 14,5-15%. Это приведет к коррекции и других монетарных инструментов, в частности ставок по 3-месячным депозитным сертификатам с 19% до 18,5-18%.

"Такие изменения станут объективным поводом для банков постепенно начать процесс коррекции доходности по гривневым вкладам", – отметил банкир. Он уточнил, что существует больше одного варианта развития событий.

По оптимистичному сценарию с учетом экономического роста и снижения инфляции к концу 2025 года средние ставки по гривневым вкладам могут снизиться на 1,5-2 процентных пункта , до 11–12% годовых.

, до 11–12% годовых. Одновременно с этим ожидается новая волна конкуренции между банками за вкладчика, что может привести к предложению бонусных процентов (0,5-1 п.п.). Таким образом, максимальные ставки в конце декабря могут составить 13,5% годовых.

Наиболее востребованными, по мнению Замотаева, останутся вклады на 6-9 месяцев и 1 год. Именно по ним и будут предлагаться самые высокие ставки.

В целом, во втором полугодии количество новых гривневых вкладов по сравнению с январем–июнем может вырасти на 2-3%. А по сравнению с 2024 годом – увеличение количества вкладчиков может достичь 5-6%.

Валютные вклады

Доля валютных депозитов в украинских банках не превышает 15%. Замотаев считает, что особых изменений в спросе на этот инструмент не ожидается.

Валютные вклады, по его словам, интересны той части граждан, которая диверсифицирует риски, сохраняя средства также в ОВГЗ, гривневых вкладах или драгоценных металлах. "Часто валютные депозиты используются не с целью получения прибыли, а как своеобразный, но надежный сейф", – отмечает эксперт.

Проценты по таким вкладам будут медленно, но падать, отмечает он. Так, к концу 2025 года средние ставки по депозитам в долларах не превысят 1% годовых, а в евро – 0,8%.

"Валютные депозиты — это не про прибыль. Их доходность покрывает лишь около трети реальной инфляции евро и доллара", – подчеркивает банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам посоветовали, как защитить деньги от обесценивания и получить прибыль. В частости, специалисты не рекомендуют класть на один гривневый депозит все свои средства.

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