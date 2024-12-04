Украинцы активно находят работу в Германии, но есть нюансы: с какими проблемами сталкиваются беженцы

Число трудоустроенных украинских беженцев в Германии возросло до 272 400 человек, благодаря чему интеграция на рынке труда происходит все успешнее. Основные вызовы остаются в сфере признания дипломов и функционировании миграционных служб.

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Об этом пишет DW, ссылаясь на данные Федерального агентства Германии. Растет не только количество наемных работников среди украинцев, но и общий процент тех, кто перестает быть безработным.

Сюда входят также люди, которые начинают собственное дело или получают профессионально-техническое образование, сочетающееся с работой. Так, в 2024 году по состоянию на октябрь статус безработного потеряли уже 62 810 украинцев, тогда как за весь 2023 этот показатель составлял 36 660 человек.

Несмотря на успехи, трудоустройство беженцев в Германии сопровождается значительными трудностями. Основные проблемы включают в себя:

признание иностранных дипломов: по словам Даниэля Терценбаха, представителя Федерального агентства труда, процедура подтверждения зарубежных квалификаций слишком продолжительна. Это часто тормозит трудоустройство людей с профессиональным образованием или дипломами вузов;

по словам Даниэля Терценбаха, представителя Федерального агентства труда, процедура подтверждения зарубежных квалификаций слишком продолжительна. Это часто тормозит трудоустройство людей с профессиональным образованием или дипломами вузов; загруженность миграционных служб: из-за высокого объема запросов многие беженцы не могут своевременно получить необходимые документы или восстановить вид на жительство. Хотя у украинцев есть упрощенный доступ к трудоустройству, другие категории беженцев, в частности из Сирии или Афганистана, сталкиваются с существенными бюрократическими барьерами.

Украинские беженцы могут работать как на полную ставку, так и на так называемых миниджобах - работе с неполным графиком, предусматривающей зарплату до 538 евро в месяц. Это популярный вариант среди тех, кто еще проходит интеграционные курсы или получает профессиональное образование.

В целом украинские беженцы благодаря своему статусу имеют больше возможностей для работы, чем представители других групп мигрантов, поскольку им разрешено работать без необходимости менять виды на жительство. Улучшение ситуации с трудоустройством украинцев в Германии свидетельствует о прогрессивной интеграции на рынке труда. Однако для преодоления остаточных проблем необходимо усовершенствовать систему признания иностранных дипломов, разгрузить миграционные службы и предоставить больше возможностей для быстрого обучения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены изменять количество сотрудников, все-таки есть.

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