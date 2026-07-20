На АЗС Украины началась новая волна изменений: каких цен на бензин ожидать в ближайшее время

В Украине началась новая волна подорожания топлива из-за роста мировых цен на нефть, дефицита дизельного топлива в Европе, проблем с логистикой и перехода на бензин стандарта Е10. Если ситуация на мировом рынке не улучшится, дизельное топливо может подорожать до 86 грн за литр, а бензин А-95 — до 83 грн за литр. В частности, 20 июля его продают в среднем по 76,57 грн/л, что на 1,50 коп. выше, чем днем ранее.

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О ситуации на топливном рынке рассказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. По словам эксперта, нынешний рост цен является следствием сразу нескольких факторов, которые одновременно повлияли на мировой и украинский топливные рынки.

Одной из главных причин стало резкое подорожание нефти. Мировые цены начали стремительно расти еще в начале июля из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Нефть марки Brent на определенном этапе превысила отметку в 90 долларов за баррель на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, а также затруднений в судоходстве через Ормузский пролив — одного из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире.

Впрочем, украинские АЗС не поднимали цены сразу. В течение примерно двух недель сети продавали топливо, закупленное по старым ценам, используя собственные запасы. Когда же они начали иссякать, подорожание стало заметным и для потребителей.

Дефицит дизельного топлива усугубил проблему

Еще одним важным фактором стало ухудшение ситуации на европейском рынке дизельного топлива. После введения Россией запрета на экспорт дизельного топлива и атак на российские нефтеперерабатывающие заводы предложение этого вида топлива в Европе сократилось. В результате оптовые цены резко выросли.

Дополнительно ситуацию осложнили сокращение поставок нефти на европейские НПЗ и проблемы с логистикой ближневосточного сырья. Для Украины это имеет особое значение, ведь после начала полномасштабной войны значительная часть бензина и дизельного топлива поступает именно через европейские маршруты.

На формирование стоимости бензина повлияли и внутренние изменения. С 1 июля в Украине начали продавать бензин стандарта Е10, содержащий от 7% до 10% биоэтанола. Для операторов топливного рынка это означало необходимость перестроить логистику, найти новых поставщиков компонентов и адаптировать производственные процессы.

В период пикового летнего спроса это привело к дополнительной нагрузке на рынок. В некоторых сетях временно возникали перебои с бензином А-95, а на отдельных автозаправочных станциях водители даже могли увидеть отсутствие этого вида топлива на информационных табло. В настоящее время ситуация частично стабилизировалась, однако участники рынка отмечают, что напряжение полностью не исчезло.

Что будет с ценами дальше

Эксперт не исключает дальнейшего роста стоимости топлива. При нынешних оптовых ценах дизель может подорожать как минимум до 86 гривен за литр, а бензин А-95 — до 83 гривен за литр. Впрочем, окончательная цена будет зависеть от нескольких факторов:

ситуации на мировом нефтяном рынке;

курса гривны;

стоимости импортного сырья;

доступности топлива в странах Европы;

развития событий на Ближнем Востоке.

Пока что большинство этих факторов способствует дальнейшему удорожанию. Куюн отмечает, что ближайшие месяцы могут стать непростыми для топливного рынка. Июль и август традиционно являются периодом наибольшего потребления бензина и дизельного топлива из-за сезона отпусков, активных перевозок и полевых работ.

В таких условиях даже незначительные перебои с импортом или новые скачки мировых цен могут довольно быстро отразиться на стоимости топлива на украинских АЗС. Кроме того, геополитическая ситуация на Ближнем Востоке пока остается напряженной, что также поддерживает высокие цены на нефть и нефтепродукты.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

На украинских АЗС уже подорожал бензин А-95. Так, 20 июля его продают в среднем по 76,57 грн/л, что на 1,50 коп. выше, чем 17 июля.

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которыми располагает OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 69,3-78,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках Grand Petrol;

Самые низкие цены — на АЗС Rodnik.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пока отказались от идеи передвижных АЗС из-за рисков продажи некачественного топлива и проблем с налоговым контролем, тогда как стационарные заправки могут сократить график работы и убрать часть услуг в опасных регионах. Украинцев призывают реже посещать АЗС и проводить там как можно меньше времени, ведь из-за российских атак уже пострадали до 200 объектов топливной инфраструктуры.

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