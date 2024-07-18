Гривня "падает": в Нацбанке готовы применять меры

Нацбанк готов принять меры для обеспечения устойчивости гривни. Ведь темп ее ослабления в течение последних недель может создать риски для валютного рынка, а также ценовой стабильности.

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Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили:

до сих пор курсовая динамика, несмотря на определенное ослабление гривни, согласовывалась с целью НБУ обеспечить умеренную инфляцию – что подтверждает ее приближение к целевому уровню 5% в июне;

текущее ослабление курса гривни на валютном рынке связывается с расширением чистого спроса в течение последних двух месяцев.

Последнее же, подчеркивается, стало результатом увеличения бюджетных расходов, значительная часть которых материализуется в спрос на валюту. А также:

майской валютной либерализации;

временного уменьшения предложения валюты аграрным сектором, что объясняется исчерпанием прошлогоднего урожая и "эффектами отдельных решений в области регулирования предельных сроков расчетов по операциям по экспорту некоторых видов аграрной продукции".

"Национальный банк готов принять надлежащие меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимых для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности", – говорится в сообщении.

В целом же, в Нацбанке уверяют: сейчас есть все предпосылки для обеспечения устойчивости валютного рынка. В частности:

вскоре начнет поступать валюта от продажи нового урожая;

"функционирование морского коридора создает возможности для активного экспорта и других товарных групп";

уже в этом месяце ожидаются поступления на 3,9 млрд долларов от США.

"Соответственно, международные резервы снова превысят уровень 40 млрд долларов", – констатировали в НБУ.

В то же время, напомним: Национальный банк обновил официальный курс доллара на 18 июля до 41,46 грн. Что не только на 20 коп. выше предыдущего, но и является рекордом в истории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине заметно подорожал наличный доллар – при чем как в банках, так и в обменниках. Так, в полдень 18 июля банки определили его стоимость на среднем уровне 41,3/41,85 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дороже в покупке, чем вечером предыдущего дня, и на 20 коп. в продаже.

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