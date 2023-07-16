Украинцев в Польше уже не хватает: исследование показало риски для рынка труда в стране

В Польше не хватает работников, нужен еще 1 млн рабочих. В ближайшие годы компании, развитие которых и так тормозится дефицитом работников, будут иметь еще более серьезные проблемы.

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Об этом пишет Rzeczpospolita, ссылаясь на данные исследования Польского экономического института (PIE) и Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Хотя рынок труда меняется, можно оценить, что в ближайшие годы нам понадобится 150-200 тысяч человек каждый год, говорится в материале.

Это означает, что в период 5 лет в Польше должно появиться около миллиона дополнительных экономических мигрантов для компенсации потери местных работников. Если в условиях старения общества нынешняя доля людей трудоспособного и нетрудоспособного возраста будет поддерживаться на уровне 39%, этот приток должен быть еще больше.

Исходя из оценок ZUS в период 5 лет, к 2027 году нужно привлечь почти 1,5 миллиона работников из-за рубежа, а к 2032 году – 2,7 млн.

Так, судьба экономических мигрантов среди наемных работников будет расти. Как свидетельствуют данные Главного управления статистики, к концу прошлого года иностранцы составили почти 4% всех из более чем 15,2 миллиона, работающих в Польше. Это также была общая доля иностранцев в занятости в промышленности, где некоторые отрасли не смогли бы справиться без экономических мигрантов.

"Иностранцы, обычно приезжающие из Украины и стран Восточной Африки, составляют примерно 20%", – оценил президент Польской мясной ассоциации Витольд Хойнский. По его словам, столь высокий показатель является результатом нехватки отечественных кандидатов на работу.

При этом иностранцев очень много среди курьеров самых популярных платформ доставки, таких как Glovo или Uber Eats. Как утверждает соучредитель и член правления варшавской компании Eternis, крупнейший партнер Glovo Алиция Лещинская, 60% курьеров Eternis – иностранцы, в том числе из Украины и Индии.

В свою очередь, генеральный директор агентства по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич подчеркнул, что почти все отрасли, которые используют низкоквалифицированный и физический труд, сильно зависят от иностранцев. "Начиная от металлургической, строительной и судостроительной отраслей и заканчивая логистикой, мясоперерабатывающей, рыбной, электронной и легкой промышленностью, где зависимость от иностранных работников превышает даже 50%", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше минимальный оклад (одна из составляющих зарплаты) повысили на 1 тыс. грн (до 25,3 тыс. грн в эквиваленте), минимальная ставка для работающих по договору поручения составляет 210 грн в час. В месяц, в зависимости от количества рабочих часов, это 42,6-53,2 тыс. грн.

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