Украинцев "травят" поддельной молочкой: где продают фальсификат

Украину наполняет фальсифицированная молочная продукция – ее доля на рынке уже достигает трети. Чаще поддельные товары продаются на рынках или в небольших розничных магазинах.

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Об этом заявил исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур. Он отметил, что преимущественно фальсифицируются масло, мягкие сыры и творожные продукты.

"Нашей отрасли сейчас мешает большая доля фальсификата молочных продуктов и несоответствие качества сырья... Фальсификация доходит уже до 30%", – отметил Дидур.

Он подчеркнул, что в Украине не отслеживается молочный фальсификат, как того требует Европейский Союз. Бороться с этой проблемой глава СМПУ предлагает двумя путями:

утвердить государственную стратегию развития молочного животноводства;

сформировать из хозяйств населения малые и средние семейные фермы и обеспечить их оборудованием.

Лидер союза производителей уверен, что государство заинтересовано в решении проблемы фальсификата, поскольку от этого страдает бюджет. Кроме того, Госпродпотребслужба и Нацполиция обладают всеми необходимыми для этого возможностями.

Дидур отметил, что преобладающая доля молочного фальсификата – это масло, сыры (на самом деле – сырные продукты с добавлением жиров) и творог – то есть мягкие сыры. В большинстве своем их продают на рынках и небольших торговых точках.

Мы просили снять запрет на проверку предприятий с точки зрения эксплуатационных разрешений. Чтобы узнать, где и что это делается. Есть около 1,5 тыс. эксплуатационных разрешений, а у нас, по нашим данным работающих заводов, около 150 (не включая крафтовые производства). А разрешений в десять раз больше. Кто-то использует эти "мощности", которые легализованы и на которых ничего не производится, а производят непонятно где, и это наполняет рынки, маленькую розничную торговлю", - рассказывает Арсен Дидур.

Он подчеркнул, что поддельная продукция подвергает опасности непосредственному потребителю. Кроме того, это еще и сказывается на официальных производствах и ведет к их закрытию многих предприятий, поскольку они не выдерживают честной конкуренции.

Также OBOZ.UA сообщал, что детективы Бюро экономической безопасности обнаружили в Харьковской области подпольное производство алкоголя. Подделку продукции сбывали оптовыми партиями в двух украинских регионах.

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