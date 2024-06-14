Украинцев "травили" поддельной водкой: где продавали паленку

В Украине детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили подпольное производство алкоголя. "Работали" делки в Харьковской области, а свою продукцию под видом водки и коньяка сбывали оптовыми партиями в Полтавской и Харьковской областей.

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Об этом сообщили в самом БЭБ. Там отметили: для изготовления паленых алкогольных напитков злоумышленники смешивали спирт и красители с ароматизаторами.

"Продавали (напитки. – Ред.) в качестве водки и коньяка. Без специальных разрешений сбывали готовую продукцию преимущественно оптовыми партиями на территории Полтавской и Харьковской областей", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: во время обысков детективы изъяли спирт. А также:

ликероводочные изделия;

ароматизаторы;

оборудование для изготовления алкоголя;

емкости для хранения жидкости;

ПЭТ бутылки;

бег-ин-боксы;

коробки для упаковки и т.п.

Примерная стоимость изъятого составляет более миллиона гривен. На имущество наложен арест.

"Следствие продолжается. Устанавливаются дополнительные обстоятельства незаконной деятельности", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, производившие фальсификат в Волынской области дельцы продавали его по всей стране под видом более 50 известных мировых брендов. На территории незаконного производства детективы изъяли свыше 15 тыс. литров фасованной продукции.

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