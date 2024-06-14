Украинцев "травили" поддельной водкой: где продавали паленку
В Украине детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили подпольное производство алкоголя. "Работали" делки в Харьковской области, а свою продукцию под видом водки и коньяка сбывали оптовыми партиями в Полтавской и Харьковской областей.
Об этом сообщили в самом БЭБ. Там отметили: для изготовления паленых алкогольных напитков злоумышленники смешивали спирт и красители с ароматизаторами.
"Продавали (напитки. – Ред.) в качестве водки и коньяка. Без специальных разрешений сбывали готовую продукцию преимущественно оптовыми партиями на территории Полтавской и Харьковской областей", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: во время обысков детективы изъяли спирт. А также:
- ликероводочные изделия;
- ароматизаторы;
- оборудование для изготовления алкоголя;
- емкости для хранения жидкости;
- ПЭТ бутылки;
- бег-ин-боксы;
- коробки для упаковки и т.п.
Примерная стоимость изъятого составляет более миллиона гривен. На имущество наложен арест.
"Следствие продолжается. Устанавливаются дополнительные обстоятельства незаконной деятельности", – рассказали правоохранители.
Как сообщал OBOZ.UA, производившие фальсификат в Волынской области дельцы продавали его по всей стране под видом более 50 известных мировых брендов. На территории незаконного производства детективы изъяли свыше 15 тыс. литров фасованной продукции.
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