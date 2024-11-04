Украинцев "травили" паленой водкой: где производили опасный продукт

В Виннице будут судить владельца незаконного производства алкогольной продукции – в частности, водки. Ему, среди прочего, грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Помимо

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: ранее его работники разоблачили подпольное производство водочной продукции, которое производилось в неприспособленных для этого условиях в нежилых помещениях на окраине Винницы.

"Во время обыска было обнаружено и изъято около 400 литров спирта и около 2 тыс. литров готовой смеси, орудия для изготовления фальсификата. Тогда же работники БЭБ изъяли около 4 тыс. пачек сигарет под известными отечественными и зарубежными брендами без марок акцизного налога", – говорится в сообщении.

В настоящее время, отмечается, виновному доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1,2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление алкогольных напитков, хранение в целях сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков и табачных изделий. Уголовное производство направлено в суд.

Алкоголь подделывают по всей стране

Ранее же детективы БЭБ разоблачили подпольное производство алкоголя в Волынской области. Свою продукцию делки продавали по всей стране под видом более 50 известных мировых брендов.

"Группа лиц организовала работу завода по производству алкоголя более 50 известных мировых брендов. Нелегально изготовленную продукцию отправляли по почте по всей Украине. Оборудование по изготовлению и разливу ликероводочных изделий демонтировано. Примерная стоимость изъятого составляет около 5 млн грн", – рассказали правоохранители.

Кроме того, БЭБ "накрыло" незаконное производство водки в Одессе. Продукцию делки продавали через сайт, а также отправляли службами доставки и лично заказчикам.

"В антисанитарных условиях они производили алкогольную продукцию под видом водки. Для этого использовалось нежилое помещение в одном из районов Одессы. Готовую продукцию продавали через сайт, отправляли службами доставки, а также сами развозили заказчикам", – рассказали в Бюро.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине подделывают автомобильное топливо – в частности, бензин. Ранее незаконную разоблачили на Львовщине. Реализовывали же "бодягу" злоумышленники через сеть подконтрольных АЗС.

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