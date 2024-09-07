В Украине резко подорожал важный овощ: сколько теперь придется платить за кг

В Украине фермеры предлагают один из самых популярных овощей, картофель, по цене в 12-18 грн/кг ($0,29-0,44/кг), что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. На это повлияло понижение объемов производства.

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Об этом сообщает издание EastFruit. Как отмечают сами производители, росту темпов сбыта также способствовало снижение производства картофеля в стране. Напомним, что из-за аномальной засухи в этом году в основных регионах производства урожайность картофеля заметно снизилась. Также неблагоприятные погодные условия не лучшим образом сказались и на качественных характеристиках картофеля.

Отметим, что оптовая цена на картофель в Украине уже в среднем в 2 раза выше, чем в начале сентября 2023 года. При этом многие участники рынка не прогнозируют ослабления торговой активности в этом сегменте в ближайшее время.

Сейчас цены на картофель находятся на максимальной за 10 лет отметке. Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельхозпродукции "Шувар" Татьяна Попович. "Сейчас на оптовом рынке картофель стоит 10,5 грн/кг. Это самая дорогая за последние 10 лет. В прошлом году в это же время цена была 7,5 грн/кг, а в 2016 году сравнительно средняя цена картофеля была 2,5 грн/кг", – отметила эксперт.

Она также добавила, что во второй половине августа наблюдался пик роста цены на капусту. Ее оптовая стоимость достигала 22,5 грн/кг, но уже опустилась до 17,5 грн/кг. Это все равно значительно дороже, чем в прошлом (7,5 грн в начале сентября).

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине существенно выросли цены на молочные продукты – из-за уменьшения производства молока и проблем с электроснабжением. Производители жалуются, что это делает молочку менее доступной потребителям.

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