Украинцев предупредили об изменении стоимости бензина: каких цен ожидать на АЗС

В ближайшее время в Украине не ожидается резкого изменения стоимости автотоплива. А вот небольшие колебания возможны. Так, в экспертной среде прогнозируют, что цены на бензин А-95 могут вырасти до 57-58 грн/л, тогда как в конце текущей недели (стартовала 6 января) АЗС продают его в среднем по 55,96 грн/л.

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В то же время, объяснил OBOZ.UA директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, повышение с 1 января акциза на бензин до с 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна, не сильно повлияет на цену на АЗС. Ведь она, в частности, зависит от мировых цен на топливо.

"В мае 2022 года литр бензина на заправках стоил 50 грн за литр. Мы тогда не платили ни копейки акциза. Затем нам ввели 7% НДС, затем 20% НДС. Также нам вернули сначала 100 евро на тонне по акцизам, потом 213 евро, далее – 240 евро, сейчас – 270 евро. И за все это время цена литра бензина выросла с 50 до 57 грн за литр – причем у нас были периоды, когда цена была меньше 50 грн. Поэтому по большому счету, доля налогов не сильно влияет на конечную цену, если сам ресурс дешевый", – объяснил Пендзин.

В то же время, напомнил он, АЗС имеют "неплохие запасы топлива по старым ценам". А на мировых рынках стоимость ресурса пока меняется мало.

"И наверняка так оно и будет в ближайшее время. Даже если мы увидим с вами небольшой рост цен, он будет полностью зависеть, в первую очередь, от цены ресурса на мировом рынке. ... Поэтому давайте будем оптимистичны: пока каких-либо существенных подорожаний мы не видим", – резюмировал эксперт.

Цены на АЗС растут

В то же время, с начала 2025 года украинские АЗС хоть и медленно, но повышают цены на бензин. Так, по данным Консалтинговой группы "А-95", в конце текущей недели они продают его в среднем по 55,96 грн/л, что на 41 коп. выше, чем в начале года.

При этом, отмечается в материале delo.ua, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни подорожание продолжиться. А в конце января цены вырастут еще раз – суммарно на 1 грн.

"Возможно еще одно повышение цен на 1 грн/л. Которое состоится в третьей декаде января", – резюмировали авторы материала.

Таким образом, стоимость бензина на украинских АЗС может достигнуть 57-58 грн/л. Что, впрочем, и прогнозирует Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время злоумышленники продают украинцам поддельный бензин по всей стране. Подвергая таким образом автомобили людей большой опасности.

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