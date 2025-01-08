Украинские АЗС готовятся существенно переписывать стоимость бензина: как может измениться цена

В конце января в Украине ощутимый рост стоимости бензина – на 1 грн/л. При этом произойдет он после такого же подорожания, которое ожидается в ближайшее время.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается:

В экспертной среде ожидают, что первый этап повышения цены произойдет уже на текущей неделе (6-12 января).

На рост цен повлияли, в частности, перебои с логистикой из-за шторма на Черном море.

"На прошлой неделе бензин и дизель на заправках OKKO и WOG выросли на 1 грн/л. На этой неделе к этому тренду присоединятся и другие сети, поэтому следует ожидать, что в пределах 1 грн/л цена вырастет на большинстве АЗС страны. Хотя предполагалось, что подорожание начнется чуть позже, перебои с логистикой из-за шторма на море заставили сети ускорить рост цен на АЗС", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, мировые цены на нефть выросли . При этом ее удешевление пока не прогнозируется. А потому в ближайшие дни цены на бензин на АЗС "могут вырасти на 1 грн/л".

"После очередного повышения цены в среднем на 1 грн/л, которое состоится на этой неделе в течение месяца, возможно еще одно повышение цен на 1 грн/л. Которое состоится в третьей декаде января", – резюмировали авторы материала.

Сколько бензин стоит на украинских АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 8 января на украинских АЗС бензин А-95 стоит в среднем 55,93 грн/л. Что соответствует показателю предыдущего дня. Тем не менее, с начала года бензин подорожал уже на 38 коп./л.

В целом же, крупные сети АЗС разливают бензин по 51,95-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 51,95 грн;

Фактор – 52,5 грн.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 58,99 грн/л. А также:

Параллель – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время злоумышленники продают украинцам поддельный бензин по всей стране. Подвергая таким образом автомобили людей большой опасности.

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