Украинцев предупредили о возможном дефиците продуктов: медиа назвали регион, где надвигается беда

Сеть супермаркетов АТБ предупредила жителей Днепра и области о возможном дефиците важнейших продуктов. Вследствие российского удара по распределительному центру компании, наиболее критическая ситуация возникла с овощами, фруктами и другими скоропортящимися продуктами – яйцами и колбасными изделиями.

Видео дня

Об этом сообщает Telegraf, ссылаясь на собственные источник в сети АТБ. Недостаток продуктов жители Днепропетровщины могут почувствовать уже с 5 июня.

Какие продукты под угрозой исчезновения

Из-за уничтожения логистического центра в Днепре первыми начали пустеть витрины со скоропортящимися товарами, которые не хранятся на складах магазинов в большом количестве. Самая критическая ситуация с овощами и фруктами. Сейчас кое-где остались только яблоки, лук, помидоры и лимоны, а в ближайшие дни с прилавков могут полностью исчезнуть:

бананы;

апельсины;

картофель;

другие свежие овощи и фрукты.

По состоянию на вечер четверга, 4 июня, ситуация сдругими продовольственными товарами была легче – остальная номенклатура все еще оставалась на витринах. Однако эксперты и источники предупреждают, что впоследствии ситуация может ухудшиться – под угрозой исчезновения окажутся яйца, колбасные изделия и продукты, которые пользуются наибольшим спросом среди покупателей.

Уменьшение количества доступных товаров на рынке и замена их более дорогими аналогами может спровоцировать скачок розничных цен.

Реакция компании

Учитывая масштабы разрушений распределительного центра, быстро восстановить привычный режим снабжения только собственными силами супермаркетов в Днепре не удастся. Для стабилизации ситуации компания принимает следующие меры:

нарабатывает совершенно новые логистические маршруты для возобновления стабильных поставок базовых продуктов;

организовывает подвоз необходимой продукции со складов и распределительных центров других регионов Украины;

проводит внутреннее перемещение имеющихся запасов между магазинами сети, чтобы выровнять ассортимент на полках.

Дальнейшее развитие ситуации и скорость опустошения витрин во многом будут зависеть от объемов индивидуальных запасов каждого отдельного супермаркета и текущей активности покупателей. Компания заявляет, что делает все возможное для скорейшего возвращения полного ассортимента товаров.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что 20 мая российская ракета попала в склад, который арендовало в Днепре агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В результате атаки российских захватчиков погибли по меньшей мере два человека, еще несколько получили ранения, а также была уничтожена гуманитарная продукция стоимостью более миллиона долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!