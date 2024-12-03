Спрос на жилье обвалился, но цены существенно выросли: что происходит на рынке недвижимости Киева

В Киеве существенно снизились продажи новой недвижимости – сейчас они составляют 20-30% от довоенных объемов. При этом цены выросли – за последний год (октябрь-2023 к октябрб-2024) почти на 14% в гривне – до средних 53 500 грн. Причина – существенный рост себестоимости.

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Об этом говорится в материале Forbes. Отмечается: после начала войны себестоимость жилья выросла на 40% – из-за подорожания энергоносителей и стройматериалов.

"На цену квадратного метра влияет несколько факторов: усложнение логистики, инфляция, нехватка рабочих. За последний год стоимость квартир в ее проектах выросла на 3-5%", – рассказали в одной из девелоперских компаний.

Кроме того, отмечают авторы материала, еще одним фактором роста является готовность объектов. По словам представителя другого застройщика:

На этапе фундамента цена минимальна.

Когда здание сдано в эксплуатацию – достигает максимума

"Разница в стоимости – до 30-40% от начала до завершения строительства", – объяснили в компании.

Также на рост цен влияют низкая конкуренция в премиум сегменте и новые обязательства. По этим причинам, отмечается, еще один девелопер повысил цены в своем ЖК на:

комфорт класса – до 10%;

класса "бизнес" и "премиум" – до 15%.

Как в Киеве подорожали квартиры

В целом же, отмечают авторы материала, за последний год (октябрь-2023 к октябрб-2024) стоимость квадратных метров в столице выросла на 5%. До средних 1 290 долларов.

В гривне же рост оказался еще больший. В нацвалюте цены увеличились почти на 14%, до средних 53 500 грн.

При этом подчеркивается снижение цен девелоперы не планируют. "Держат на уровне довоенных или повышают даже при низком спросе", – констатировали аналитики.

Чтобы купить 1-комнатную квартиру, нужно откладывать всю зарплату 10 лет

В то же время, чтобы купить в Украине на вторичном рынке 1-комнатную квартиру, нужно откладывать всю зарплату в среднем от 2,9 (в Херсоне) до 9,9 лет (Львов). В среднем же по стране (среди крупных городов) на это уйдет 6,3 года.

Как рассказали OBOZ.UA на крупном профильном портале, кроме Львова, дольше всего на "однушку" копить придется в Луцке, где на жилье нужно копить 8,6 года. А кроме того, в:

Ужгороде – 8,5 года;

Киеве – 8,3 года;

Ривном – 8 лет;

Житомире, Виннице – 7,9 года;

Черновцах – 7,8 года.

Быстрее всего, кроме Херсона, насобирать на квартиру удастся в Запорожье – за 3,3 года. А также Харькове – за 3,5 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности на объекты недвижимости после завершения строительства. Теперь после ввода объекта строительства в эксплуатацию права собственности на него можно регистрировать автоматически – без участия государственного регистратора.

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