Чтобы купить 1-комнатную квартиру, нужно откладывать всю зарплату 10 лет: где в Украине дольше всего придется копить на жилье

Для того чтобы купить в Украине на вторичном рынке 1-комнатную квартиру, нужно откладывать всю зарплату в среднем от 2,9 (в Херсоне) до 9,9 лет (Львов). В среднем же по стране (среди крупных городов) на это уйдет 6,3 года.

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Об этом OBOZ.UA рассказали на крупном профильном портале. По его данным, кроме Львова, дольше всего на "однушку" копить придется в:

Луцке – 8,6 года;

Ужгороде – 8,5 года;

Киеве – 8,3 года;

Ривном – 8 лет

Житомире, Виннице – 7,9 года;

Черновцах – 7,8 года.

Быстрее всего, кроме Херсона, – в Запорожье, 3,3 года. А также Харькове – 3,5 года.

Отметим: на расчет времени, необходимого на накопление денег на жилье, влияет не только уровень зарплат в конкретном городе, но и его стоимость. Последняя же, среди прочего, зависит от ситуации с безопасностью в городе – его удаленности от линии фронта. Поэтому квартиры в центре и на западе Украины стоят дороже, чем на востоке и юге.

В целом, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры на вторичном рынке продают по ценам от 16 000 до 65 000 долларов. Дороже всего:

во Львове – в среднем, 65 000 долларов;

в Киеве – 60 000 долларов;

в Ужгороде – 54 000 долларов.

Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем, 16 000 долларов. А кроме того:

Запорожье – 17 000 долларов;

Сумах, Харькове – 20 000 долларов;

Николаеве – 21 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности на объекты недвижимости после завершения строительства. Теперь после ввода объекта строительства в эксплуатацию права собственности на него можно регистрировать автоматически – без участия государственного регистратора.

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