Украинцев предупредили о рекордном удешевлении популярного овоща: как изменится стоимость

В Украине за неделю цены на белокочанную капусту упали на 20% – до 12 грн/кг. При этом стоимость в будущем будет падать.

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Цена продукта ощутимо уменьшилась по сравнению с 2022 годом. Об этом пишут аналитики проекта EastFruit.

Сейчас цена на белокочанную капусту в Украине в среднем на 44% ниже, чем в первой половине июля 2022 года. Причем тенденция к снижению стоимости овоща на украинском рынке продолжается.

По словам экспертов, в условиях большого предложения и низкого спроса фермеры все чаще вынуждены снижать цену на капусту. Оптовые компании и розничные сети закупают капусту в небольших объемах для текущих продаж из-за ограниченного интереса потребителей.

Также растет конкуренция на рынке из-за увеличения предложения, ведь многие хозяйства начали активно собирать капусту средних сортов после улучшения погодных условий.

Сколько стоит капуста в супермаркетах и на рынках?

В сети АТБ стоимость 1 килограмма капусты составляет 12,75 грн (по скидке), в Varus – 17,50 грн, Auchan – 16,50 грн.

На рынке "Столичный" минимальная стоимость капусты составляет 10 грн/кг, максимальная – 12 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне подешевел целый ряд популярных продуктов. В частности, цены на гречку снизились по сравнению с маем на 7,2%. С декабря стоимость упала на 30,6% и уступает только яйцам, цены на которые в июне снизились на 31,7%.

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