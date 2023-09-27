Украинцев предупредили о подорожании ряда важных продуктов осенью: что и на сколько вырастет в цене

В Украине этой осенью может подорожать сразу несколько основных пищевых продуктов. В частности, может вырасти стоимость хлеба, мяса и молокопродукции.

Цены на хлеб, вероятно, начнут расти, поскольку мука подорожала на 5-7%. Об этом рассказал советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Иван Стефанишин "РБК-Украина".

"В этом году аграрии использовали меньше удобрений и защиты от повреждения вредителями. Когда засевали озимую пшеницу, цены на удобрения резко выросли, и, соответственно, аграрии не имели финансового запаса. На хлеб в ближайшее время увеличится цена, уже пошла конкуренция за качественную муку. Дальше она будет усиливаться", – сказал Стефанишин.

Видео дня

Цены на мясо и молочную продукцию увеличатся

Согласно прогнозу, стоимость мяса и птицы тоже вырастет, причина – нехватка ресурса. "Стоимость мяса будет однозначно расти, цена на свинину и птицу уже выросла на 10%. Свинина - из-за нехватки ресурса. Украина потеряла селекционно-племенную работу, уничтожено 16 породных линий в свиноводстве и КРС, ощутимо полную зависимость от импорта", - прогнозирует эксперт.

Также он прогнозирует рост цен на молочные продукты. "По маслу - нет видимых причин для роста стоимости, разве что сопутствующие факторы, как стоимость топлива, энергетики. Проблема с сахаром возникнет из-за мировой проблемы дефицита сахара и проблемы Индии. Фактически урожай у нас хороший, площади увеличены, а цена будет расти из-за зависимости от зависимости мировых цен и рост экспорта", – подытожил специалист.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине подорожали сливы. Сейчас килограмм этого фрукта стоит в среднем 18 грн., что на 2 грн. превышает прошлогоднюю цену в 16 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!