На рынках выставили новые цены: сколько стоит популярный фрукт

В Украине подорожали сливы. В настоящее время килограмм этого фрукта стоит в среднем 18 грн, что на 2 грн превышает прошлогоднюю цену в 16 грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказал советник директора по вопросам агропромышленного комплекса оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Стефанишин. Он отметил: одной из причин роста цен на сливы является проблема со сбором урожая.

Дело в том, объяснил эксперт, что сам по себе урожай этого фрукта в 2023 году достаточно высок – однако из-за дефицита рабочих рук собирать его некому. То есть теоретически, при обратном раскладе текущие цены могли бы быть ниже.

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"На сливу сейчас средняя цена 18 грн/кг, в прошлом году было 16 грн в этот период. Рост пошел с 21 сентября. Здесь одна из серьезных проблем связана со сбором урожая. К примеру, есть хороший урожай по Днестру – Тернополь, Винница, Черновцы, Хмельницкий. Но часть фруктов здесь потеряют, ведь нет рук их собирать. Наличие достаточного количества рабочей силы – это острый вопрос", – сказал Стефанишин.

Подорожала практически вся еда

В целом же за год в Украине выросли цены практически на всю еду. С августа 2022 года по август 2023-го она подорожала на 7,7%. Больше всего – яйца, сразу на 35,4%.

Также значительно прибавили в стоимости мясо и мясопродукты – 20,2%. Сразу несколько позиций подорожали более чем на 10%. Это:

фрукты – 14,3%;

рыба и продукты из рыбы – 13,7%;

сыр и творог – 11,9%;

молоко, масло – 10,8%.

Хлеб подорожал на 9,6%. Сахар – на 5,5%.

Меньше всего выросла стоимость макаронных изделий. Они подорожали на 3,7%.

Впрочем, некоторые позиции подешевели. Таких сразу три:

овощи утратили в стоимости 25,7%;

подсолнечное масло – 6,4%;

хлебопродукты – 0,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине началось подорожание репчатого лука. Причиной стало несоответствие спроса и предложения.

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