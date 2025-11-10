Украинцев "отрежут" от связи 3G: что запланировали мобильные операторы

Украинские мобильные операторы Vodafone и lifecell анонсировали отключение технологии 3G в отдельных регионах. При чем уже в ближайшие дни. Причина – переход на 4G.

Как сообщили в сообществе рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины", Vodafone с 11 ноября начнет отключать 3G в Ковеле Волынской области. А lifecell – всю Ивано-Франковскую область с 12 ноября.

"Vodafone Ukraine начинает процедуру по отключению 3G и переходу на 4G. Первые тесты начнутся в Ковеле с 11 ноября 2025 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в операторе уверяют, что цель теста – оценка работы сети. А кроме того:

Качества сервиса.

Опыта пользователей после отключения 3G.

"Абоненты и дальше смогут пользоваться мобильной связью в 2G сети. А услугами передачи данных благодаря – в 4G", – рассказали в операторе.

В то же время, lifecell проведет полноценное отключение 3G в Ивано-Франковской области. Отмечается, что "отключение произойдет одновременно на всей территории области".

"После этого в течение нескольких недель будет продолжаться оптимизация сети и перевод LTE на максимальную полосу пропускания 20 МГц. Процесс модернизации будет проходить без перерывов в предоставлении услуг связи для абонентов", – утверждают в lifecell.

В то же время, подчеркивается, доля абонентов оператора, до сих пор остающихся на 3G, составляет примерно 1%. При этом у большинства из них есть техническая возможность перейти на 4G – для этого достаточно обновить SIM-карту или активировать соответствующие настройки в смартфоне.

Почему Vodafone и lifecell отключают 3G

В целом же, рассказали в Vodafone и lifecell перевод частотного ресурса с 3G на 4G позволит повысить скорость мобильного интернета. А кроме того:

Обеспечить более стабильное соединение в местах большой нагрузки.

Уменьшить задержки в работе сети.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в октябре украинцы провели 28 093 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

