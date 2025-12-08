Украинцев отключают от 3G: какую область lifecell "отрежет" от устаревшего стандарта уже 17 декабря

Мобильный оператор lifecell продолжает постепенное отключение связи стандарта 3G в Украине. Причина – внедрение более современной технологии 4G (LTE). Так, с 17 декабря 2025 года работа сети третьего поколения прекратится в Черновцах и на всей территории Черновицкой области.

Об этом говорится в официальном сообщении lifecell. Отмечается, что 3G уже был отключен в сети компании в Славутиче, Черкассах и Коломые, что привело к улучшению скорости и качества связи.

Дело в том, что при отключении 3G радиочастоты оператора в диапазоне 2100 МГц полностью переходят на обеспечение работы 4G (LTE). Этот стандарт связи является более современным, а потому скорость мобильного интернета повышается, также растет и стабильность соединения.

"По опыту предыдущих регионов, после отключения 3G и расширения полосы 4G (LTE) средняя скорость мобильного интернета возрастает ориентировочно на 20-30%", – отмечают в компании.

Отключения 3G в Черновцах и области: что нужно знать абонентам

Отключение 3G состоится одновременно по всей области , в течение нескольких недель будет продолжаться оптимизация сети и перевод 4G (LTE) на максимальную полосу 20 МГц.

в течение нескольких недель будет продолжаться оптимизация сети и перевод 4G (LTE) на максимальную полосу 20 МГц. Все работы будут проходить без прерывания предоставления услуг.

. Почти 89% пользователей lifecell в Черновицкой области уже имеют смартфоны и SIM-карты с поддержкой 4G (LTE), поэтому большинство абонентов автоматически перейдет на 4G после отключения 3G.

пользователей lifecell в Черновицкой области уже имеют смартфоны и SIM-карты с поддержкой 4G (LTE), поэтому большинство абонентов после отключения 3G. Если SIM-карта поддерживает 4G, но технология еще не активирована, достаточно включить LTE в настройках смартфона.

. Если же SIM-карта устарела и не поддерживает 4G, ее необходимо обновить: до 28 декабря 2025 года пользователи lifecell в Черновцах и области могут заменить SIM-карту на USIM или eSIM за 0,01 грн , сохранив собственный номер.

года пользователи lifecell в Черновцах и области могут заменить SIM-карту на USIM или eSIM за 0,01 грн, сохранив собственный номер. В то же время, если сам смартфон не поддерживает LTE, перейти на 4G невозможно даже после замены SIM-карты.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в Украине собираются полностью отключить мобильный стандарт связи 3G к 31 декабря 2030 года. Освободившиеся частоты планируют переориентировать под современные стандарты, в частности 5G.

Другие страны Европы также запланировали переход со стандарта 3G на 5G и установили свои сроки для него:

Франция – 2029 год;

Великобритания – 2033 год.

При этом операторы мобильной связи Португалии и Австрии отключили IMT-2000 в 2024 году. А в Германии и Греции – еще в 2021-2022 годах.

