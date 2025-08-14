Украинцев полностью отключат от 3G: стала известна точная дата и что будет взамен

В Украине собираются полностью отключить мобильный стандарт связи 3G к 31 декабря 2030 года. Освободившиеся частоты планируют переориентировать под современные стандарты, в частности 5G. Для его полноценного запуска также выделят дополнительный диапазон.

Это окончательное решение? Пока что нет – такая дата прописана в проекте постановления Кабинета министров. Официально этот документ, который уже навел шумиху в медиа, еще не утвержден. Однако OBOZ.UA получил проект документа от собственных источников в секретариате КМУ и убедился – он действительно существует (текст есть в распоряжении редакции), и в нем указана точная дата полного отключения 3G.

Главное, что нужно знать

Окончательное отключение 3G (стандарт IMT-2000, или UMTS) запланировано на 31 декабря 2030 года.

Освободившийся спектр 3G будет использован для внедрения более современных технологий – прежде всего 4G и 5G (IMT-2020).

Поэтапное отключение 3G в Украине уже и так началось – в 2025 году первые города и регионы начали переход на 4G/5G.

Ожидается, что украинцы со старыми SIM-картами , которые не работают с 4G, смогут бесплатно получить новые с сохранением номера телефона.

, которые не работают с 4G, смогут бесплатно получить новые с сохранением номера телефона. После отключения частот 3G звонки и SMS в сетях 2G останутся доступными – никакого влияния на этот "базовый" стандарт связи не будет.

останутся доступными – никакого влияния на этот "базовый" стандарт связи не будет. В проекте говорится не только об "отмене" 3G-связи, но и о полноценном запуске 5G в Украине .

. Этому должно поспособствовать разрешение использовать базовые станции IMT-2020 в дополнительной полосе радиочастот 6425-7125 МГц – этот диапазон имеет очень высокую скорость передачи данных, но меньший радиус действия (требует большой плотности сети).

"Установление срока прекращения использования радиотехнологии UMTS позволит операторам более четко планировать модернизацию сетей, избежать технического отставания и обеспечить постепенный переход абонентов на современные технологии", – сказано в пояснительной записке к проекту постановления, который есть в распоряжении OBOZ.UA.

Не только Украина

В документе также приведены в пример другие страны Европы, которые запланировали переход со стандарта 3G на 5G и установили свои сроки для него:

Франция – 2029 год;

Великобритания – 2033 год.

При этом операторы мобильной связи Португалии и Австрии отключили IMT-2000 в 2024 году. А в Германии и Греции – еще в 2021-2022 годах.

Тестовый 5G в Украине расширяют

К тестированию 5G в Украине уже осенью-2025 присоединятся Харьков и Бородянка. Как сообщило Минцифры, такие данные содержатся в обновленном постановлении Кабмина. Сейчас испытание связи нового поколения происходит во Львове.

Включить именно Харьков и Бородянку в проект решили из-за масштабов разрушений, которым эти города подверглись в результате боевых действий. Эксперимент призван проверить работу технологии в самых сложных условиях. Кроме того, специалисты планируют изучить потенциал 5G для послевоенного восстановления городов.

Также в ведомстве подтвердили, что 2030 года Украина будет постепенно переходить со стандарта 3G на более современные технологии связи, включая 4G. Этот переход будет осуществляться поэтапно, чтобы не создавать неудобств для пользователей.

