Украинцев отключают от 3G: какой город lifecell собирается "отрезать" от сети через несколько дней

Мобильный оператор lifecell запланировал отключение от связи 3G Черкассы. Ожидается, что это произойдет 18 июня. Причина – внедрение более современной технологии 4G/LTE.

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Об этом сообщает 18000. Отмечается:

Переход на 4G/LTE позволит сделать мобильный интернет "еще более быстрым и стабильным для абонентов".

При тестировании абоненты смогут продолжить пользоваться всеми мобильными сервисами без изменений – "однако вместо 3G им будет доступен скоростной 4G-интернет".

В свою очередь, в техническом сообществе рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины" отмечают: услугу VoLTE для черкасчан lifecell включит по умолчанию. При этом "20 МГц спектра 2100 МГц будет использовано для расширения емкости сети LTE (4G)".

В целом же, подчеркивается, Черкассы станут первым крупным городом, который lifecell отключит от 3G. До этого:

В сентбре-2024 от 3G был отключен Славутич.

В апреле-2025 – Коломыя.

Ранее же технический директор объединенной компании "Датагруп-Volia-lifecell" (DVL) Сергей Терещук объяснял: перевод абонентов с технологии 3G на LTE высвобождает частоты. Что, по его словам, позволяет среди прочего уменьшать "потребление электроэнергии на сети".

"Глобальная цель – постепенно заменить голос на базе 3G на VoLTE, которая имеет множество преимуществ и для самого потребителя. …За счет этого постепенно отключаем технологию 3G, которая в большинстве стран мира уходит в прошлое", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время lifecell анонсировал повышение стоимости базовых тарифов на совершение международных звонков и SMS – с 11 июня. В частности, стоимость одного международного SMS будет увеличена сразу в 2 раза – с 5 до 10 грн.

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