Тариф резко вырастет: украинский мобильный оператор анонсировал изменение расценок уже через несколько дней

Мобильный оператор lifecell анонсировал повышение стоимости базовых тарифов на совершение международных звонков и SMS – с 11 июня. В частности, стоимость одного международного SMS будет увеличена сразу в 2 раза – с 5 до 10 грн.

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Об этом сообщили в самом lifecell. Там отметили: также изменится – до 30 грн/минута – стоимость международных звонков в ряд стран. В частности:

Болгарию.

По состоянию же на 4 июня на сайте самого lifecell в разделе "Тарифы" указывается, что стоимость звонка в эту, а также 3 следующие страны в списке составляет 35 грн за 5 мин.

Эстонию.

Латвию.

Литву.

Словению.

По состоянию же на 4 июня по данным самого lifecell, стоимость звонка в эту страну составляет 45 грн за 5 мин.

Кроме того, отмечается, после изменений срок действия начисленного пакета минут будет составлять 2 дня. Тогда как по состоянию на 4 июня, по данным самого lifecell, этот срок составляет 3 дня.

Как узнать все детали своего тарифа

В целом же, мобильные операторы время от времени меняют условия своих тарифных планов – однако абоненты не всегда знают об этом. Зачастую это происходит из-за того, что они не замечают либо игнорируют соответствующие уведомления.

Впрочем, можно и просто забыть какие-либо детали – особенно, если тариф был подключен давно. Узнать же все его условия можно, связавшись со службой поддержки своего оператора.

Так, абоненты lifecell могут набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По ней можно перезаказать пакет услуг по тарифному плану, а также получить информацию об:

изменении тарифного плана;

предложениях для роуминга.

Кроме того, можно перезаказать пакет услуг по тарифу себе или другому абоненту lifecell. Для этого стоит набрать *700#.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Vodafone блокирует за неуплату стоимости тарифа только номера абонентов контрактной формы – причем исключительно при прописанных в договоре условиях. Абоненты же предоплаты могут продолжать пользоваться бесплатными услугами оператора, даже если на их счетах нет денег.

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