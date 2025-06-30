В супермаркетах нарушают права украинцев: что запрещено делать охранникам

В супермаркетах и магазинах охранники часто работают не напрямую, а через сторонние охранные фирмы, поэтому не являются сотрудниками самих торговых точек. Из-за этого они не имеют законного права требовать с покупателей компенсацию за поврежденный товар. Если охранники настаивают на оплате, это является нарушением закона.

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Эксперты из организации "Защиты прав потребителей" подчеркивают: все вопросы, касающиеся товара, нужно решать исключительно с работниками магазина. Кроме того:

Товар с повреждённой упаковкой вообще не должен находиться в продаже.

Соответственно, ответственность за его наличие несёт магазин, а не покупатель.

"Охранники не имеют права указывать, что делать с товаром – часто они не представляют сам магазин. Требование оплатить повреждённый товар — это грубое нарушение законодательства. В таких случаях нужно обращаться в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: если охранник настаивает на оплате, покупателю следует настаивать на просмотре записей с камер видеонаблюдения. Это нужно для того, чтобы доказать свою невиновность.

Однако, отмечают специалисты, это не всегда дает нужный результат. В таком случае также лучше всего вызвать полицию.

Супермаркеты обманывают украинцев с обменом товаров

В то же время, сообщили в Госпродпотребслужбе, украинские супермаркеты, магазины и другие торговые заведения обязаны проводить обмен непродовольственных товаров, проданных по акции. Однако только если товар находится в надлежащем состоянии. Отказ же от этого является нарушением законодательства. Там отметили:

Товар можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Если же продавец установил более длительный срок, обмен можно проводить в течение всего этого времени.

При этом подчеркивается: обмен товара качества производится, если он не использовался. А кроме того, сохранены:

его товарный вид;

потребительские свойства;

пломбы;

ярлыки;

расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Как сообщал OBOZ.UA, также в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя. А потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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