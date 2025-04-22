Украинцев обманывают фейковыми письмами от Ощадбанка: как не попасть в ловушку мошенников

В Украине разоблачили очередную мошенническую схему, гражданам поступают фейковые сообщения якобы от Ощадбанка с требованием подтвердить личные данные. На самом деле, эти письма рассылают киберпреступники с целью похищения информации и денег пользователей.

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Об этом сообщает председатель правления банка Сергей Наумов. В письмах говорится об ограничении доступа к банковскому счету из-за якобы "ошибок в верификации личных данных" и требуется срочно пройти повторную идентификацию.

Все это сопровождается ссылкой на обновление информации и строгим предупреждением: если этого не сделать – доступ будет ограничен с конкретной даты. Но это мошенничество, хорошо замаскированное, профессионально срежиссированное, опасное.

Адрес отправителя, как отмечает Наумов, выглядит следующим образом: [email protected], что сразу должно вызвать подозрение. Ни один украинский государственный или коммерческий банк не будет посылать письма из подобного домена, особенно связанного с сомнительным сайтом, не имеющим ничего общего с банковской сферой в Украине. Мошенники рассчитывают на то, что получатель не обратит внимания на такие "мелочи", доверится официально сформулированному тексту и перейдет по предоставленной ссылке.

В самом письме указано, что согласно "Регламенту RU 6/1005675", якобы регламентирующему идентификацию клиентов, банк имеет право ограничить доступ к счету. Однако следует подчеркнуть – такого регламента не существует. Это вымышленный номер, призванный придать документу официальный вид. Далее указывается, что часть банковских функций будет заблокирована с 21 апреля 2025 г., если клиент не подтвердит свои данные.

Обычно в таких письмах есть активная ссылка. Нажав на него, пользователь попадает на сайт, визуально очень похожий на официальный сайт банка. Однако это подлог. Цель мошенников – заставить вас ввести личные данные – логин, пароль, одноразовый код с SMS и за считанные минуты украсть ваши деньги или даже оформить на вас кредиты.

Эти схемы называются фишинговыми, их суть – выманить у вас конфиденциальную информацию под видом официального запроса. Это очень опасные методы, ведь мошенники хорошо понимают человеческую психологию: создают панику, ограничение во времени, страх потери доступа к деньгам. В стрессовом состоянии человек может совершить ошибку, которая будет стоить дорого.

Если вы получили такое письмо, первое, что нужно сделать – не открывать ссылку. Не вводите никакие данные, даже если вас об этом просит "банк". Обязательно проверьте адрес отправителя, ведь в официальных письмах у него всегда есть домен банка (например, @oschadbank.ua). Также свяжитесь с банком напрямую через горячую линию или мобильное приложение. Там вам подтвердят, присылалось ли вам что-нибудь подобное.

А также, напомним, что никогда не следует переходить по ссылкам из писем, вызывающих хоть малейшее подозрение. Настоящие банки не требуют подтверждения личных данных через письма. Все подобные процедуры выполняются только в защищенных каналах связи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине также активизировалась новая мошенническая схема с фальшивыми SMS от имени "OLX-поддержки". Переходить по ссылке в таких сообщениях нельзя – это прямой путь к потере доступа к аккаунту.

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