В Украине активизировалась новая мошенническая схема по SMS от "OLX-поддержки": как не потерять свой аккаунт

В Украине активизировалась новая мошенническая схема с фальшивыми SMS от имени "OLX-поддержки". Перейти по ссылке в таких сообщениях нельзя – это прямой путь к потере доступа к аккаунту.

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Об этом сообщает Brama. В Украине снова активизировалась опасная схема онлайн-мошенничества, связанная с платформой объявлений OLX.

Злоумышленники представляются сотрудниками технической поддержки сервиса и посылают SMS-сообщения с якобы официальным предупреждением. В нем говорится, что ваша учетная запись будет удалена, если вы срочно не подтвердите свой номер телефона по указанной ссылке.

Именно эта ссылка фишинговая – она ведет на поддельный сайт, где пользователю предлагают ввести свои данные от аккаунта. Введенные логин и пароль мгновенно попадают в руки мошенников, которые могут воспользоваться вашей учетной записью для размещения фейковых объявлений или мошеннических действий от вашего имени.

Особенно опасно то, что такие SMS сообщения могут поступать в виде продолжения настоящих сообщений от OLX, из-за чего пользователи не сразу распознают обман. Кроме того, мошенники активно используют мессенджеры и соцсети – Telegram, Viber, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, где распространяют свои фишинговые ссылки еще активнее.

В самой компании OLX неоднократно отмечали: настоящая техподдержка никогда не посылает подобные SMS и не требует срочно вводить персональные данные. Если вы получили подобное сообщение, игнорируйте его и не переходите по ссылке. В случае сомнений обращайтесь в службу поддержки OLX непосредственно через официальный сайт.

Как защитить себя

никогда не переходите по ссылкам из подозрительных SMS или сообщений;

OLX никогда не просит подтверждать данные через посторонние ресурсы или срочно "спасти" аккаунт;

включите двухфакторную аутентификацию, если это возможно;

регулярно меняйте пароль в личные кабинеты;

Сообщайте OLX о подозрительных сообщениях, чтобы остановить распространение схемы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев обманывают из-за фейковой акции от имени сети EVA, обещая сертификаты на 1500 грн в обмен на прохождение "опроса". На самом деле это мошенническая схема, направленная на похищение личных и банковских данных пользователей.

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