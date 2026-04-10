Украинцев могут не впустить в страну ЕС из-за бензина: какая причина

Украинцев, которые выезжают в Польшу, могут не пропустить через границу. Причиной может стать даже полный бак бензина – если водители недавно пересекали границу, им разрешено иметь до 10 литров горючего.

Видео дня

Об этом сообщили в Threads представители туристической компании. Незнание этого правила грозит потерянным временем, стрессом и риском пропустить свой авиарейс.

Почему украинцев на авто не пропускают

Польские таможенники заставляют украинских туристов разворачиваться или платить акциз. Турагенты описывают ситуацию обыденно – оказаться в ней может каждый.

"Ехали в Польшу в аэропорт. Казалось бы, обычная ситуация: машина, полный бак, запас времени — но на границе разворачивают. Причина в бензине. Оказалось, что если вы пересекаете границу чаще одного раза в течение 72 часов и у вас полный бак, это могут трактовать как ввоз топлива не для личного пользования", – говорится в сообщении.

Выстояв очередь на пересечение границы, украинцы могут оказаться перед двумя альтернативам:

оплатить дополнительные сборы;

уменьшить объем бензина (порой до минимальных 10 литров).

Но об этом уже знают на АЗС рядом с границей. Заправщики предлагают водителям оперативно "решить вопрос" – фактически слить часть топлива, что позволит им вернуться в очередь.

Авторы отмечают: подобное случается не впервые, особенно когда поездки через границу регулярные.

Реакция пользователей

В комментариях под сообщением другие пользователи также описали подобные случаи. Некоторые подтверждают, что их также разворачивали из-за полного бака и приходилось сливать бензин на месте. Другие пишут, что стараются ехать с минимальным запасом, чтобы избежать вопросов на границе.

Некоторые вообще едут почти с пустым баком и рассчитывают топливо так, чтобы хватило только до первой заправки уже за границей. В то же время есть и те, кто предостерегает, что такой подход рискованный, потому что можно просто не доехать и остаться посреди дороги без топлива.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидают снижения цен на бензин из-за падения мировых котировок на нефть, о чем заявляют в правительстве и сами операторы рынка. В то же время, согласно фактическому мониторингу цен на АЗС, существенного удешевления пока нет – стоимость автомобильного топлива остается почти на прежнем уровне: дизель – выше 90 грн, бензин А-95 – выше 70 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!