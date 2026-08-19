Украинцев напоили незаконно разлитой "минералкой": где продавали напиток

Украинские правоохранители раскрыли и пресекли незаконное производство минеральной воды во Львовской области. Для этого мошенники, не имея соответствующих разрешений, добывали подземные воды, разливали их по бутылкам, а затем продавали.

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Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины. Под каким брендом продавалась вода, не указывается, но отмечается, что её сбывали предпринимателям Львовской области.

Как действовала схема

Подпольное производство организовали на мощностях расположенного в Дрогобычском районе бывшего завода минеральных вод площадью около 1000 кв. м, который включал линию по выдуванию ПЭТ-бутылок и промышленную линию розлива.

площадью около 1000 кв. м, который включал линию по выдуванию ПЭТ-бутылок и промышленную линию розлива. Воду добывали из водоносной скважины без разрешительных документов .

. С помощью промышленного оборудования её фасовали, наклеивали этикетки торговой марки и реализовывали предпринимателям Львовской области .

. Водоохранные меры не проводились, что привело к истощению водоносных горизонтов, загрязнению вод и угрозе окружающей среде.

Производительность достигала 2000 полуторалитровых бутылок в час. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, по предварительным оценкам составляет 2,4 млн грн.

Обыски и подозрение в адрес директора

В ходе обысков было изъято промышленное оборудование и более 4000 бутылок готовой продукции. Пробы воды уже отобраны для экспертизы.

13 августа директору предприятия было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 тыс. грн. Досудебное расследование продолжается с целью привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители раскрыли и пресекли деятельность нелегальных табачных производств в Харьковской и Львовской областях. На подпольных фабриках могли производить более 130 тысяч пачек сигарет в сутки.

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