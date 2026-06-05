Украинцев массово обманывают с платежками за свет: как распознать обман

В Украине мошенники активно рассылают фейковые счета за электроэнергию от имени Министерства энергетики, пытаясь выманить у граждан банковские и персональные данные. В ведомстве отмечают, что оно не присылает платежек, поэтому все такие сообщения являются фишинговой схемой и представляют киберугрозу.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД). Киберпреступники присылают потенциальным жертвам сообщения, которые внешне напоминают настоящие платежки за электроэнергию. В письмах могут содержаться логотипы государственных учреждений, официальный стиль оформления и призывы срочно оплатить счет. Чаще всего мошенники используют:

электронную почту;

Telegram;

Viber;

WhatsApp;

SMS-сообщения;

другие популярные мессенджеры.

В тексте обычно указывается сумма к оплате и прилагается ссылка, по которой якобы можно просмотреть счет или произвести оплату. Именно переход по такой ссылке и является главной целью аферистов.

В Министерство энергетики Украины отметили, что ведомство никогда не занималось рассылкой платежных документов населению. Министерство не выставляет счета за электроэнергию и не собирает коммунальные платежи от граждан. Такие функции выполняют исключительно энергоснабжающие компании, с которыми потребители имеют заключенные договоры.

Поэтому любые письма или сообщения о необходимости оплатить электроэнергию от имени Министерства энергетики являются признаком мошенничества. На первый взгляд такие сообщения могут казаться обычными платежками. Однако после перехода по ссылке пользователь может попасть на поддельный сайт, который внешне почти не отличается от настоящего:

логины и пароли от личных кабинетов;

номера банковских карт;

CVV-коды;

коды подтверждения из SMS;

персональные данные;

доступ к электронной почте;

доступ к аккаунтам в социальных сетях.

В некоторых случаях переход по ссылке может привести к установке вредоносного программного обеспечения на смартфон или компьютер. После этого злоумышленники могут получить контроль над аккаунтами пользователя и даже доступ к его банковским счетам. Эксперты по кибербезопасности советуют обращать внимание на несколько характерных признаков, среди них:

необычный адрес электронной почты отправителя;

ошибки в тексте сообщения;

требование срочно произвести оплату;

подозрительные или сокращенные ссылки;

просьба ввести банковские реквизиты;

сообщение от учреждения, которое не занимается выставлением счетов.

Если возникают сомнения относительно подлинности платежки, необходимо проверить информацию через официальный сайт или контактный центр своего поставщика электроэнергии. Если вы уже открыли такое письмо, специалисты рекомендуют придерживаться простых правил цифровой безопасности:

не открывать вложенные файлы из подозрительных писем;

не переходить по неизвестным ссылкам;

не вводить банковские данные на сторонних сайтах;

проверять информацию через официальные каналы поставщика электроэнергии;

удалять подозрительные сообщения;

сообщать о мошенничестве близких, особенно пожилых людей.

Также желательно использовать двухфакторную аутентификацию для защиты банковских и электронных аккаунтов. Внимательность пользователей остается самым эффективным способом защиты от киберпреступников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине зафиксировали массовую фишинговую рассылку от имени Государственной налоговой службы (ГНСУ), через которую мошенники пытаются выманить личные данные и деньги граждан и бизнеса. Налоговая призывает не открывать подозрительные письма, не переходить по посторонним ссылкам и проверять любую информацию только через официальные ресурсы.

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