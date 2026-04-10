Украинцев массово нанимают на работу "ФОПы": в каких регионах больше всего

Физлица-предприниматели (ФЛП, или "ФОПы") в Украине в целом трудоустроили более 817 тыс. работников. Таким образом, в среднем один предприниматель создает почти 3 дополнительных рабочих места.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Государственной налоговой службы. Отмечается, что наемных работников имеет каждый седьмой ФЛП, а активнее всего их нанимают на Днепропетровщине, Львовщине и в Киеве.

"ФОПы" нанимают работников

Всего в прошлом году 17% украинских ФЛП имели наемных работников – 302 260 предпринимателей трудоустроили более 817 тысяч украинцев. Причем наблюдается тенденция если количество предпринимателей в прошлом году сократилось почти на 1,7 тыс. человек, то количество трудоустроенных ими только выросло – на 16 тыс. рабочих. В то же время до показателей, которые фиксировали до полномасштабной войны еще далеко – в 2021 году на ФЛП работали 954,7 тыс. человек.

"В целом, благодаря ФОПам, более 2,9 млн украинцев имели работу в прошлом году: 2,1 млн занимают себя самостоятельно и более 817 тысяч — трудоустроенные сотрудники.

Где больше всего трудоустроенных "ФОПами"

Днепропетровщина – 27 491.

Львовщина – 27 275.

Киев – 25 782.

Киевская область – 19 929.

Одесская область – 17 121.

Но больше всего количество предпринимателей с наемными работниками выросло в Ровенской (+22%), Киевской (+20%), Волынской (+19%), Черновицкой (+18%) и Ивано-Франковской (+16%) областях. В то же время больше всего наемных работников у ФЛП – на Львовщине (74 648), Днепропетровщине (71 983) и в Киеве (70 272).

Как сообщал OBOZ.UA, украинский бизнес стал активнее мигрировать в пределах страны – в прошлом году "прописку" сменили почти 13 тыс. компаний. Больше всего компаний переехало из Киева, а также. Днепропетровской, Одесской, Киевской и Харьковской областей. Некоторые компании меняли адрес даже несколько раз в год, но в целом бизнесов стало больше в 8 регионах.

