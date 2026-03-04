УкраїнськаУКР
Украинский бизнес массово переезжает: из каких городов сбежало больше всего компаний

Украинский бизнес стал активнее мигрировать в пределах страны – В прошлом году "прописку" сменили почти 13 тыс. компаний. Больше всего компаний переехало из Киева, а также. Днепропетровской, Одесской, Киевской и Харьковской областей.

Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается, что некоторые компании меняли адрес даже несколько раз в год, но в целом бизнесов стало больше в 8 регионах.

Согласно данным из Единого государственного реестра, в прошлом году 12 197 компаний изменили свой юридический адрес 12 920 раз. Это на 11% больше, чем в 2024-м, но все еще меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Чаще всего релоцируются компании из следующих отраслей:

  • оптовая торговля – 3 798 бизнесов (почти треть от общего количества переезжих);
  • строительство зданий – 732 (6%);
  • недвижимость – 645 (5%);
  • сельское хозяйство – 639 (5%);
  • розничная торговля – 526 (4%).
Сфера деятельности бизнесов-релокантов

Самые популярные "маршруты"

  • Из Киева в Киевскую область – 779.
  • Из Киевской области в Киев – 663 компании.
  • Из Киева на Днепропетровщину – 565;
  • Из Киева на Харьковщину – 521;
  • Из Днепропетровщины в Киев – 501.

Из каких городов сбежало больше всего компаний

  • Киев – 12 558 (30%).
  • Днепропетровщина – 4 200 (10%).
  • Одесская область – 2 884 (7%).
  • Киевщина – 2 755 (7%).
  • Харьковщина – 2 336 (6%).

Какие регионы притягивают бизнес

Среди регионов, куда бизнес переезжал чаще всего, лидируют:

  • Киев – 11 765 компаний (28,3%);
  • Днепропетровщина – 4 048 (10%);
  • Харьковщина – 2 889 (7%);
  • Одесская область – 2 880 (6,9%);
  • Киевщина – 2 729 (6,6%).
Сколько бизнесов переехало

Несмотря на значительное количество релокации, компаний стало больше только в 8 регионах. Так, больше всего бизнесов прибавилось в прифронтовых Харьковской (+553) и Запорожской областях (+419 бизнесов). Также прирост зафиксирован на Львовщине: +213, Сумщине (+177), Закарпатье (+105), Херсонщине (+95), Житомирщине (+53) и Ивано-Франковщине (+48).

В то же время в 19 регионах компаний стало меньше. Наибольший отток зафиксирован в Киеве: -793 компании. Также потеряли Донецкая область (-155), Днепропетровская (-152), Волынская (-101) и Луганская (-85).

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские физлица-предприниматели (ФОПы) в 2025 году уплатили более 59 млрд грн единого налога. При этом 80% всего единого налога уплатили ФОПы 3 группы – то есть те, у кого лимит дохода составляет 10,091 млн грн.

