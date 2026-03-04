Украинский бизнес массово переезжает: из каких городов сбежало больше всего компаний
Украинский бизнес стал активнее мигрировать в пределах страны – В прошлом году "прописку" сменили почти 13 тыс. компаний. Больше всего компаний переехало из Киева, а также. Днепропетровской, Одесской, Киевской и Харьковской областей.
Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается, что некоторые компании меняли адрес даже несколько раз в год, но в целом бизнесов стало больше в 8 регионах.
Согласно данным из Единого государственного реестра, в прошлом году 12 197 компаний изменили свой юридический адрес 12 920 раз. Это на 11% больше, чем в 2024-м, но все еще меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Чаще всего релоцируются компании из следующих отраслей:
- оптовая торговля – 3 798 бизнесов (почти треть от общего количества переезжих);
- строительство зданий – 732 (6%);
- недвижимость – 645 (5%);
- сельское хозяйство – 639 (5%);
- розничная торговля – 526 (4%).
Самые популярные "маршруты"
- Из Киева в Киевскую область – 779.
- Из Киевской области в Киев – 663 компании.
- Из Киева на Днепропетровщину – 565;
- Из Киева на Харьковщину – 521;
- Из Днепропетровщины в Киев – 501.
Из каких городов сбежало больше всего компаний
- Киев – 12 558 (30%).
- Днепропетровщина – 4 200 (10%).
- Одесская область – 2 884 (7%).
- Киевщина – 2 755 (7%).
- Харьковщина – 2 336 (6%).
Какие регионы притягивают бизнес
Среди регионов, куда бизнес переезжал чаще всего, лидируют:
- Киев – 11 765 компаний (28,3%);
- Днепропетровщина – 4 048 (10%);
- Харьковщина – 2 889 (7%);
- Одесская область – 2 880 (6,9%);
- Киевщина – 2 729 (6,6%).
Несмотря на значительное количество релокации, компаний стало больше только в 8 регионах. Так, больше всего бизнесов прибавилось в прифронтовых Харьковской (+553) и Запорожской областях (+419 бизнесов). Также прирост зафиксирован на Львовщине: +213, Сумщине (+177), Закарпатье (+105), Херсонщине (+95), Житомирщине (+53) и Ивано-Франковщине (+48).
В то же время в 19 регионах компаний стало меньше. Наибольший отток зафиксирован в Киеве: -793 компании. Также потеряли Донецкая область (-155), Днепропетровская (-152), Волынская (-101) и Луганская (-85).
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские физлица-предприниматели (ФОПы) в 2025 году уплатили более 59 млрд грн единого налога. При этом 80% всего единого налога уплатили ФОПы 3 группы – то есть те, у кого лимит дохода составляет 10,091 млн грн.
