Украинцев массово будут отключать от 3G в мае: назван оператор
В мае мобильный оператор "Киевстар" отключит своих абонентов от связи 3G сразу в нескольких областях – Ровенской, Ивано-Франковской, Николаевской и Харьковской. Впрочем, благодаря развитию технологии 4G без связи абоненты не останутся.
Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что отключать сеть 3G начнут 26 мая 2026 года в четырех областях.
Ровенская область
- Вараш.
- Владимирец.
- Варашский район.
- Сарненский район.
Ивано-Франковская область:
- Дубовица.
Николаевская область:
- Вознесенский район;
- Первомайский район;
- Николаев;
- Очаков;
- Коблево;
- Николаевский район.
Харьковская область:
- Харьков;
- Люботин;
- Дергачи;
- Мерефа;
- Высокий;
- Песочин;
- Харьковский район.
Отключение 3G от "Киевстара": где смотреть графики
Ранее в "Киевстар" опубликовали график отключения сети 3G для каждого населенного пункта, для которого оно запланировано в 2026 году. Чтобы узнать, будут ли отключать сеть в вашем, следует выполнить несколько действий:
- Перейти по ссылке на официальный сайт.
- В разделе "Почему в моем городе становится недоступным 3G, а в других нет?" выбрать "Просмотреть все населенные пункты, где планируется отключение 3G в 2026 году".
- Увидеть, в каком районе будут проводить отключение 3G в 2026 году.
Как есть поддержка 4G на телефоне
В то же время, отмечается, чтобы использовать 4G, смартфон и SIM-карта должны поддерживать технологию LTE. Проверить это можно:
- для телефона – набрав комбинацию 2455# + кнопка вызова;
- для SIM-карты – 2454# + кнопка вызова.
Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, вы можете бесплатно заменить ее на USIM в ближайшем магазине Киевстар, при этом ваш номер не изменится.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в трех городах Украины – Львове, Харькове и Бородянке запустили мобильный интернет пятого поколения – 5G. Эта технология обеспечивает передачу данных в среднем в 10 раз быстрее, чем 4G, а также более стабильный сигнал и меньшие задержки. Первые тестовые зоны появились в Украине еще до полномасштабной войны, однако вторжение заставило сосредоточиться на восстановлении разрушенных сетей.
