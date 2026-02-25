Украинцев массово будут отключать от 3G в мае: назван оператор

В мае мобильный оператор "Киевстар" отключит своих абонентов от связи 3G сразу в нескольких областях – Ровенской, Ивано-Франковской, Николаевской и Харьковской. Впрочем, благодаря развитию технологии 4G без связи абоненты не останутся.

Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что отключать сеть 3G начнут 26 мая 2026 года в четырех областях.

Ровенская область

Вараш.

Владимирец.

Варашский район.

Сарненский район.

Ивано-Франковская область:

Дубовица.

Николаевская область:

Вознесенский район;

Первомайский район;

Николаев;

Очаков;

Коблево;

Николаевский район.

Харьковская область:

Харьков;

Люботин;

Дергачи;

Мерефа;

Высокий;

Песочин;

Харьковский район.

Отключение 3G от "Киевстара": где смотреть графики

Ранее в "Киевстар" опубликовали график отключения сети 3G для каждого населенного пункта, для которого оно запланировано в 2026 году. Чтобы узнать, будут ли отключать сеть в вашем, следует выполнить несколько действий:

Перейти по ссылке на официальный сайт. В разделе "Почему в моем городе становится недоступным 3G, а в других нет?" выбрать "Просмотреть все населенные пункты, где планируется отключение 3G в 2026 году". Увидеть, в каком районе будут проводить отключение 3G в 2026 году.

Как есть поддержка 4G на телефоне

В то же время, отмечается, чтобы использовать 4G, смартфон и SIM-карта должны поддерживать технологию LTE. Проверить это можно:

для телефона – набрав комбинацию 2455# + кнопка вызова ;

; для SIM-карты – 2454# + кнопка вызова.

Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, вы можете бесплатно заменить ее на USIM в ближайшем магазине Киевстар, при этом ваш номер не изменится.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в трех городах Украины – Львове, Харькове и Бородянке запустили мобильный интернет пятого поколения – 5G. Эта технология обеспечивает передачу данных в среднем в 10 раз быстрее, чем 4G, а также более стабильный сигнал и меньшие задержки. Первые тестовые зоны появились в Украине еще до полномасштабной войны, однако вторжение заставило сосредоточиться на восстановлении разрушенных сетей.

