Еще в одном из городов Украины запустили 5G: в каких районах уже работает связь нового поколения

14 февраля в Харькове запустили пилотный 5G – это уже третий город в Украине после Львова и Бородянки, где работает мобильный интернет нового поколения. Сейчас 5G действует на отдельных локациях в центре Харькова и уже используется для цифровых сервисов.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации. В центре города официально запустили пилотную версию мобильного интернета пятого поколения – 5G.

Харьков стал третьим городом в Украине, где заработала эта технология, несмотря на то, что город расположен всего в 30 километрах от границы и регулярно подвергается обстрелам. Символично, что первыми 5G протестировали молодожены — Владислав и Екатерина, которые именно в День влюбленных заключили брак через приложение Дія.

По словам заместителя министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислава Прибитько, Харьков стал логичным следующим шагом после запусков во Львове и Бородянке. Сначала 5G тестировали в более отдаленных от фронта населенных пунктах, согласовывая технические параметры с военными. Теперь государство готово внедрять технологию и в прифронтовых городах.

Сейчас новый стандарт связи доступен только на отдельных локациях в центральной части города. Однако, по словам городского головы Игорь Терехов, это только первый этап. В планах постепенное расширение покрытия.

Мэр подчеркнул, что 5G – это не только о комфорте и быстрый интернет. В военных условиях это еще и быстрая передача данных, оперативная координация и сохранение жизни, ведь скорость реагирования во время чрезвычайных ситуаций имеет критическое значение.

В Харьковской области сегодня работает около двух тысяч базовых станций, оборудованных аккумуляторами, которые обеспечивают работу связи минимум пять часов без электроэнергии. Кроме того, часть станций уже начали оснащать генераторами, чтобы мобильная связь оставалась стабильной даже во время длительных отключений света.

5G – это новое поколение мобильного интернета, которое обеспечивает передачу данных в среднем в 10 раз быстрее, чем 4G, а также более стабильный сигнал и меньшие задержки. Первые тестовые зоны появились в Украине еще до полномасштабной войны, однако вторжение заставило сосредоточиться на восстановлении разрушенных сетей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ввели обязательную регистрацию терминалов Starlink во время военного положения для контроля и безопасности использования спутникового интернета. Физические лица должны лично обратиться в ЦНАП с паспортом, РНОКПП и самим терминалом (или терминалами) для верификации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!