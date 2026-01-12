В первом городе Украины запустили 5G: что известно

В Украине впервые запустили пилотное тестирование 5G. Первым город, где появилась технология мобильной связи пятого поколения – 5G, стал Львов, а на очереди – Бородянка и Харьков.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что основное преимущество этой технологии – скорость передачи данных, около 500 Мбит/с на абонента.

"Львов становится технологической лабораторией, которая поможет нам отработать все технические моменты перед национальным запуском. Город имеет один из самых высоких показателей проникновения 5G-ready смартфонов в Украине. Сейчас во Львове построено 20+ базовых станций 5G", – добавил Федоров.

После согласования с Генеральным штабом ВСУ и успешного тестирования технологии пилот будет масштабирован. Следующими городами, где планируют запустить технологию, станут:

Бородянка – 5G появится до конца января;

– 5G появится до конца января; Харьков – в феврале.

Глава Минцифры напомнил, что полноценный запуск технологии был запланирован еще в 2022 году, но из-за начала полномасштабной войны эти планы пришлось отложить. Как уже сообщалось, ранее не было известно, как оборудование нового телекоммуникационного стандарта повлияет на работу военных сетей. Полноценный запуск 5G в Украине планируется завершить до 2030 года.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) объяснили, что запуск 5G играет ключевую роль в развитии цифровой экономики. В частности, это открывает новые возможности для развития цифровых сервисов, бизнеса, промышленности, систем безопасности, телемедицины, решений в сфере IoT и Big Data.

Отмечается, что пилотное тестирование не является полноценным коммерческим запуском технологии 5G. Впрочем, приобщиться к новому поколению мобильной связи может каждый, для этого надо лишь приехать во Львов, имея телефон с поддержкой 5G.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 января Украина присоединилась к зоне роуминга Европейского Союза Roam like at home, поэтому украинцы смогут пользоваться звонками, SMS и мобильным интернетом в 27 странах Евросоюза без доплат по условиям своего тарифа. Такие же правила будут действовать и для абонентов из ЕС во время пребывания в Украине.

