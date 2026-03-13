Украинцев будут бронировать от мобилизации по-новому: кого коснутся важные изменения

В Украине разрешили бронировать от мобилизации в ряды Сил обороны работников с неуточненными мобилизационными данными. Обновленные правила касаются только критически важных для армии и оборонной отрасли предприятий.

Об этом сообщили в Дії. Отмечается, что это позволит начинать работу даже специалистам с неурегулированным статусом – их можно будет забронировать на 45 дней.

Какие компании смогут забронировать

Юридические лица из Единого перечня (оборонно-промышленный комплекс и критически важные для Вооруженных сил Украины ).

и ). Руководители или лица, имеющие право на подпись или уполномоченные лица предприятий.

Важным условием является наличие действующего статуса критичности на момент подачи заявления.

Процедура бронирования

Авторизуйтесь на портале Дія с помощью КЭП.

на портале Дія с помощью КЭП. Выберите услугу " Бронирование работников ".

". Подтвердите данные о компании и свою роль.

о компании и свою роль. В разделе " Информация " о работниках выберите категорию: "Работники с нарушением воинского учета " (работник должен находиться на воинском учете).

" о работниках выберите категорию: " (работник должен находиться на воинском учете). Укажите данные работников и дату начала трудовых отношений (не ранее чем за 45 дней до сегодняшнего дня).

и (не ранее чем за 45 дней до сегодняшнего дня). Подпишите заявление (руководитель или лицо, имеющее право на подпись, получит уведомление).

За статусом заявления можно следить в личном кабинете. Результат рассмотрения поступит на электронную почту.

Новые правила бронирования

Ранее в Украине упростили бронирование работников отечественных производителей трансформаторного оборудования. Это позволит сохранить ключевых специалистов и не допустить остановок в работе энергетической сферы.

Новые правила позволяют бронировать всех военнообязанных работников таких предприятий, что минимизирует риски кадрового дефицита. Ожидается, что это положительно повлияет на темпы производства, ремонта и восстановления трансформаторного оборудования, которое является критически важным для стабильного электроснабжения по всей стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине приняли решение о 100% бронировании работников энергетических и коммунальных предприятий, которые ликвидируют последствия российских ударов и чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что это должно ускорить восстановление света и тепла в регионах и лишить местные власти возможности объяснять задержки нехваткой кадров.

