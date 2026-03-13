Украинцев будут бронировать от мобилизации по-новому: кого коснутся важные изменения
В Украине разрешили бронировать от мобилизации в ряды Сил обороны работников с неуточненными мобилизационными данными. Обновленные правила касаются только критически важных для армии и оборонной отрасли предприятий.
Об этом сообщили в Дії. Отмечается, что это позволит начинать работу даже специалистам с неурегулированным статусом – их можно будет забронировать на 45 дней.
Какие компании смогут забронировать
- Юридические лица из Единого перечня(оборонно-промышленный комплекс и критически важные для Вооруженных сил Украины).
- Руководители или лица, имеющие право на подпись или уполномоченные лица предприятий.
- Важным условием является наличие действующего статуса критичности на момент подачи заявления.
Процедура бронирования
- Авторизуйтесь на портале Дія с помощью КЭП.
- Выберите услугу "Бронирование работников".
- Подтвердите данные о компании и свою роль.
- В разделе "Информация" о работниках выберите категорию:"Работники с нарушением воинского учета" (работник должен находиться на воинском учете).
- Укажите данные работников и дату начала трудовых отношений (не ранее чем за 45 дней до сегодняшнего дня).
- Подпишите заявление (руководитель или лицо, имеющее право на подпись, получит уведомление).
За статусом заявления можно следить в личном кабинете. Результат рассмотрения поступит на электронную почту.
Новые правила бронирования
Ранее в Украине упростили бронирование работников отечественных производителей трансформаторного оборудования. Это позволит сохранить ключевых специалистов и не допустить остановок в работе энергетической сферы.
Новые правила позволяют бронировать всех военнообязанных работников таких предприятий, что минимизирует риски кадрового дефицита. Ожидается, что это положительно повлияет на темпы производства, ремонта и восстановления трансформаторного оборудования, которое является критически важным для стабильного электроснабжения по всей стране.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине приняли решение о 100% бронировании работников энергетических и коммунальных предприятий, которые ликвидируют последствия российских ударов и чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что это должно ускорить восстановление света и тепла в регионах и лишить местные власти возможности объяснять задержки нехваткой кадров.
