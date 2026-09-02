Студентам во время практики будут платить по-новому: в Украине изменили требования к зарплате

В Украине изменили правила прохождения практики для студентов профессионально-технических учебных заведений: если во время практической подготовки они будут выполнять оплачиваемую работу, все заработанные средства будут получать непосредственно они, а не частично учебное заведение. Кроме того, за выполнение трудовых функций со студентом будет заключаться официальный договор, что позволит получить реальный трудовой и страховой стаж.

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Об этом сообщает Министерство образования и науки. Ранее часть заработанных студентом средств могла оставаться учебному заведению — речь шла о возможности перечисления до 50% зарплаты за время практики.

Теперь эту норму отменили: если студент во время практики выполняет оплачиваемую работу, вся сумма за выполненную работу должна выплачиваться непосредственно ему. Кроме того, для студентов, которые фактически будут выполнять трудовые функции на предприятии, вводится официальный студенческий трудовой договор.

Практика должна превратиться в реальный опыт работы

В Министерстве образования и науки подчеркивают, что практическая подготовка является обязательной частью профессионального образования. Ее задача — не просто позволить студенту выполнить формальное требование перед получением диплома, а дать возможность попробовать себя в профессии еще во время обучения.

Новый порядок определяет, как именно должна организовываться такая подготовка на предприятиях, в юридических лицах независимо от их организационно-правовой формы, а также в других субъектах хозяйствования. То есть студент должен получить возможность не просто наблюдать за работой специалистов, а при необходимости выполнять реальные профессиональные задачи.

Студенту будут выплачивать все заработанные деньги

Наиболее заметное нововведение касается оплаты труда. Ранее действовала норма, согласно которой до 50% заработной платы учащегося за время практики могло перечисляться на счет учебного заведения. Теперь этот механизм отменен.

Если студент во время практики выполняет оплачиваемую работу, средства за неё будут выплачиваться непосредственно студенту. В то же время сама по себе практика не означает автоматической зарплаты в любом случае. Оплата связана именно с выполнением работы и трудовых функций. Если студент проходит учебную практику без выполнения оплачиваемой работы, это не означает, что предприятие должно выплачивать ему заработную плату просто за факт пребывания на практике.

Со студентами будут заключать трудовые договоры

Еще одно важное изменение — введение студенческого трудового договора. Если во время практической подготовки студент фактически выполняет трудовые функции в хозяйствующем субъекте, с ним должен быть заключен официальный договор.

Официальное оформление дает студенту возможность получать не только деньги за выполненную работу, но и трудовой и страховой стаж. При поиске первой постоянной работы выпускник уже сможет подтвердить, что имеет опыт работы по специальности.

Новые правила предусматривают изменения и для самих учреждений профессионального образования. В частности, отменена разрешительная процедура для проведения практической подготовки в собственных учебных мастерских и лабораториях учебного заведения. Если для проведения практики не заключается внешний договор, учебное заведение может самостоятельно принять соответствующее решение.

Практику можно будет планировать с работодателями на годы вперед

Еще одно изменение касается сотрудничества между учебными заведениями и предприятиями. Новый порядок позволяет заключать договоры с работодателями об организации практической подготовки на срок до пяти лет.

Изменяется и подход к фиксации результатов практической подготовки. Характеристики студентов, отчеты и результаты прохождения практики будут вноситься в Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента (АИКОМ).

Отдельно в новом порядке предусмотрены требования относительно инклюзивности и недискриминации. При организации практики должны создаваться надлежащие условия для обучающихся с инвалидностью, ветеранов и людей с особыми образовательными потребностями.

Изменения касаются не только студентов. Бизнес получает возможность теснее сотрудничать с учреждениями профессионального образования и формировать кадровый резерв.

Для предприятий это особенно актуально в условиях дефицита работников во многих отраслях. Работодателю часто проще обучить молодого специалиста конкретным рабочим процессам еще во время практики, чем искать готового специалиста с опытом на рынке труда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинское правительство пересмотрело систему стипендиального обеспечения студентов украинских учреждений профессионального, предвысшего и высшего образования. В связи с этим академические стипендии с 1 сентября 2026 года вырастут вдвое.

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