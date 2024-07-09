Украинцам заплатят за покупку отечественных товаров: СМИ узнали о решении Кабмина

Кабинет министров утвердил проект закона о введении кэшбека за покупку украинских товаров. Документ касается внесения изменений в Налоговый кодекс – чтобы украинцы не отдавали назад в бюджет часть средств, полученных по программе "Покупай украинское".

Видео дня

Для запуска самой программы будет достаточно утвердить дополнительное постановление Кабмина. Об этом сообщают СМИ, получившие доступ к тексту законопроекта.

"В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта по предоставлению государственной денежной помощи (кэшбека) покупателям товаров украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине" на условиях, определенных Кабинетом министров", – цитируют документ журналисты.

Обычно со средств полученных в виде кэшбека украинцы платят налоги. Это 18% НДФЛ и еще 1,5% военного сбора, вместе 19,5%. На национальный кэшбек это правило не будет распространяться.

Также сообщается, что документ на рассмотрение правительства вносит Министерство экономического развития. В дальнейшем законопроект будет направлен в Верховную Раду.

Как сообщал заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, запуск программы кэшбека "Покупай украинское" запланирован на 1 сентября 2024 года. По его словам, финальная версия проекта будет представлена до конца июля.

Кэшбек за украинские товары: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал государственную программу кэшбека "Покупай украинское" еще в феврале 2024 года. Во время презентации стратегии "Сделано в Украине", он отметил, что украинцы смогут вернуть часть средств, потраченных на товары украинских производителей. Это должно стимулировать покупателей выбирать именно отечественные продукты и услуги, что приведет к росту экономики и поддержке местных производителей.

Во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде 21 июня первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко подтвердила, что программа кэшбека еще прорабатывается. Она отметила, что Министерство экономики активно работает над созданием нормативного документа, и результаты этой работы будут представлены в течение ближайшего месяца.

Запуск программы кэшбека уже несколько раз отсрочивался. Сначала заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма сообщал, что программа полностью готова и ждет согласования с международными партнерами. В ОП надеялись, что она будет представлена до конца марта, но это не удалось реализовать в установленные сроки.

Несмотря на энтузиазм вокруг инициативы, она столкнулась с определенной критикой. Ряд аналитических центров призвали власти отказаться от идеи кэшбека, назвав ее реализацию финансово обременительной для бюджета и сложной в администрировании. Кроме того, необходимость тщательного контроля и отчетности может создать дополнительные трудности для эффективного внедрения программы.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 июля 2024 года в Украине ввели "книжные сертификаты", которые молодежь в возрасте 18 лет сможет получить через приложение Дія. На них можно будет купить книги на сумму 908 гривен. На реализацию этой программы выделено 370 миллионов гривен, которые поддержат украинских издателей и книжных магазинов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!