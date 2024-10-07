Украинцам возвращают деньги из банков-банкротов: как возместить свой депозит

Украинцы могут вернуть свои банковские вклады, даже если финучреждение признано банкротом. Для этого необходимо обратиться в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ)

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Об этом напомнили в самой организации. В фонде отметили, что можно вернуть средства:

физических лиц и физических лиц-предпринимателей;

размещены в банке в наличной или безналичной форме;

в национальной и иностранной валюте;

на банковских счетах (текущих или карточных) и депозитах.

На время военного положения в Украине действует норма о возмещении средств по вкладам в полном размере, но через три месяца после его отмены или прекращения будут возвращены действовавшие до начала полномасштабной агрессии России ограничения. Тогда вкладчики будут получать до 600 тысяч гривен, вне зависимости от количества вкладов в банке.

Как гарантируются вклады?

После признания банка неплатежеспособным и введения временной администрации, ФГВФЛ имеет 20 рабочих дней для того, чтобы начать процесс выплаты гарантированного возмещения вкладчикам. Если база данных о вкладчиках банка превышает 500 тыс. счетов, возмещение должно начаться не позднее чем через 30 рабочих дней.

Получить средства можно, если обратиться в банк-агент Фонда. Из документов нужно предоставить:

паспорт;

идентификационный код

Некоторые банки-агенты предоставляют возможность дистанционного получения средств, а также есть возможность получения гарантированной суммы возмещения через приложение Действие – этой услугой уже воспользовались 2,6 тыс., им вернули средства на общую сумму более 43 млн. грн. Но следует учитывать, что вклады в иностранной валюте:

выплачиваются в гривне;

курс устанавливается Национальным банком Украины по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Также OBOZ.UA сообщал, что со 2 сентября Фонд гарантирования вкладов прекратил осуществлять выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка-банкрота "Златобанк" и завершил ликвидационную процедуру по нему. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчики "Златобанка" получили более 866,4 млн грн

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