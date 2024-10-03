Украинцы уже получили более 40 млн грн: как вернуть деньги из банка-банкрота через Дію

Услуга возврата вкладов через приложение Дія позволяет украинцам получить компенсации от обанкротившихся банков без лишних очередей и бюрократии. За год работы услуги более 2,6 тысяч вкладчиков вернули более 43 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Дії. Чтобы облегчить процесс возмещения средств, год назад был запущен новый сервис в приложении Дія, позволяющий быстро и без бюрократических процедур получить компенсации от Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как работает система возврата вкладов через действие

Раньше для получения компенсаций вкладчикам нужно было лично обращаться в банки-агенты Фонда, стоять в очередях и сталкиваться с затяжными процессами проверки. С внедрением онлайн-услуги этот процесс стал гораздо проще.

За год работы сервиса более 2,6 тысячи ликвидируемых вкладчиков банков смогли вернуть свои средства на общую сумму более 43 млн грн. Процедура возврата средств у Дії проста и занимает всего несколько минут:

обновите мобильное приложение Дія до последней версии и авторизуйтесь;

перейдите в раздел "Услуги" и выберите "Возвращение вкладов";

выберите обанкротившийся банк, в котором вы имели счет;

укажите карточку єПідтримки, на которую будут зачислены средства. Если карты нет или она не подходит, можно создать новую в одном из банков-агентов прямо в приложении;

уточните контактные данные, проверьте доступную сумму к выплате и подпишите заявление с помощью Дія.Підпису.

После подачи заявки возмещение поступит на вашу карту в течение трех рабочих дней. Если у вас были вклады в нескольких разорившихся банках, необходимо подать отдельные заявления для каждого банка. Один банк – одно заявление.

Банки, участвующие в программе

Выплаты осуществляют банки-агенты, являющиеся участниками услуги ФГВФЛ. В настоящее время такими банками являются:

АО КБ "ПриватБанк";

АБ "Укргазбанк";

АО "ПУМБ";

АО "Универсалбанк";

АО "Идея Банк".

Если карточка єПідтримка не открывалась в этих банках, можно сразу в приложении открыть новую карту, чтобы получить выплату. За год функционирования новой услуги в приложении Дія было проведено более 3,7 тысяч транзакций на сумму более 43 млн грн.

Это означает, что более 2,6 тысяч вкладчиков получили свои средства быстро и без задержек. Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, этот онлайн-сервис значительно ускоряет процесс возмещения и избавляет людей от необходимости посещать банки и стоять в очередях.

"Онлайн-сервис в Дії значительно ускоряет процесс получения средств. Больше нет необходимости лично посещать банк, что экономит время вкладчиков", - подчеркнул Федоров.

Отдельно следует отметить, что во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, Фонд гарантирования вкладов распространяет 100% гарантии на все вклады физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это означает, что все вкладчики разорившихся банков могут рассчитывать на полный возврат своих средств в случае банкротства финучреждения.

Что делать, если банк обанкротился

Если ваш банк обанкротился, а вы имеете в нем вклад, первое, что нужно сделать – убедиться, что он находится в списке банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. После этого можно подать заявку на возмещение через Дію. Процедура, как уже было отмечено, проста и не требует посещения банковских учреждений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале государственных услуг Действие расширили функционал для моряков. Теперь, находясь в рейсе, им не придется обращаться к нотариусу, чтобы назначить доверенное лицо, чтобы забрать свои квалификационные документы. Это значительно сэкономит их деньги.

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