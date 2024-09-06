Клиентам украинского банка прекратили возвращать вклады: его ликвидировали

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) со 2 сентября прекратил совершать выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка-банкрота "Златобанк". А также завершил ликвидационную процедуру по нему.

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Об завершении ликвидации "Златобанка" сообщили в ФГВФЛ. Там отметили:

"Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка";

согласно законодательству, с момента утверждения ликвидационного баланса "ликвидационная процедура банка считается завершенной".

"В связи с этим Фонд сообщает о прекращении 2 сентября 2024 года выплат гарантированного возмещения вкладчикам АО "Златобанк" и завершении ликвидационной процедуры банка. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками АО "Златобанк" получено более 866,4 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: согласно законодательству, погашенными теперь считаются требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи активов банка на дату составления ликвидационного баланса.

"Просим учесть, что в связи с утверждением ликвидационного баланса банка и отчета по выполнению ликвидационной процедуры Фонд закрыл накопительный счет АО "Златобанк". Учитывая это, реквизиты накопительного счета банка не действительны и платежи на них не принимаются", – резюмировали в ФГВФЛ.

Напомним: "Златобанк" был признан неплатежеспособным решением правления НБУ от 13 февраля 2015 года. На следующий день в банке была введена временная администрация и назначена уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Национальный банк также добился в суде отмены возбуждения дела о банкротстве "Златобанка". Что позволило вернуть процедуру ликвидации банка в правовое поле и продолжить его ликвидацию.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Фонд государственного имущества (ФГИУ) готовит национализированный "Первый инвестиционный банк" (PINbank) к приватизации. Ожидается, что на продажу он будет выставлен через несколько месяцев после того, как в середине июля состоится общее собрание банка, на котором будет сформирован наблюдательный совет.

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