Украинцам вместо топлива продавали фальсификат: где "работали" опасные АЗС

В Черновицкой области правоохранители разоблачили продажу фальсифицированного топлива. "Бодягу" продавали на 2-х АЗС региона.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: топливо, реализуемое на этих заправках, не отвечало требованиям государственных стандартов.

"Во время санкционированных обысков на двух АЗС детективы изъяли деньги, регистрационно-разрешительные документы, черновые записи, компьютерную технику и горюче-смазочные материалы. Изъято более 8 тонн топлива", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Организатору грозит до 6 лет лишения свободы.

Не первый случай продажи украинцам фальсификата

В целом же, отметим, в последнее время в Украине было "накрыто" несколько точек продажи поддельного топлива. Так:

В Киевской области разоблачили нелегальную АЗС, на которой продавали незаконно произведенные бензин и дизель. Действовала она в Крюковщине.

Ранее же в той же Киевской области "накрыли" целую сеть нелегальных АЗС. Действовали такие заправки в:Боярке, Вишневом, Ворзеле.

На Львовщине разоблачили незаконную продажу фальсифицированного топлива – в частности, бензина. Злоумышленники реализовывали его через сеть подконтрольных АЗС.

На сотнях АЗС продают фальсификат

В целом же, больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Более того, это составляет почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых, в частности, водителям продают поддельное топливо – 23%. Среди лидеров, по данным Нафтогазовой Ассоциации Украины, также:

Одесская область – 42 нелегальные АЗС (10%);

Ивано-Франковская – 41 (10%);

Киевская – 31 (7%);

Днепропетровская – 29 (7%);

Николаевская – 28 (7%);

Харьковская – 27 (6%).

"Нелегальные АЗС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры. ... Нелегальные игроки рынка продают контрафактное топливо, избегают уплаты налогов и игнорируют требования безопасности как для окружающих, так и для собственных работников", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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