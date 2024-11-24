Украинцам вместо бензина продавали фальсификат: где заливали "бодягу"

В Черновицкой области "накрыли" группу лиц, незаконно производивших и продававших фальсифицированный бензин. Фигуранты искусственно увеличивали объем горючего, что ухудшало его качество.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: реализация осуществлялась через АЗС Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей с использованием фиктивных товарно-сопроводительных документов.

"Смешивали газовый конденсат с бензином марки А-95 в резервуарах автоцистерн. А затем в смесь добавляли специальные присадки, которые повышают октановое число. Согласно выводам экспертизы, бензин, продаваемый на этих заправках, не отвечает требованиям государственных стандартов", – говорится в сообщении.

До этого же в Киевской области "накрыли" нелегальную АЗС, на которой продавали незаконно произведенное топливо – в частности, бензин и дизель. Действовала она в Крюковщине. Как рассказали в БЭБ:

Станция работала без лицензии на розничную торговлю топливом, сертификатов качества топлива и документов о его происхождении.

На АЗС отсутствовали регистраторы расчетных операций.

"По результатам обысков детективы Бюро изъяли более 6 тонн контрафактного дизеля и бензина, бензовоз с цистерной, который отгружал топливо на нелегальной АЗС, 2 модульные станции для заправки автомобилей бензином, дизельным горючим и сжиженным газом", – сообщили там.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк ожидает рост стоимости автомобильного топлива – ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% год к году по сравнению с 2023 годом – в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называется исчерпание запасов топлива на АЗС.

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