Украинцам весной повысят пенсионные выплаты: кому ждать увеличения сумм

Украинцам в 2025 году повысят пенсии в рамках мартовской индексации, размер которой пока еще уточняется правительством. Также в апреле состоится перерасчет выплат для работающих пенсионеров, что тоже принесет дополнительные выплаты.

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Об этом рассказал Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в комментарии СМИ. По их данным, на 1 января 2025 года в Украине на учете состоит 10 343 630 пенсионеров, а средний размер пенсии составляет 5789,05 гривны.

Согласно действующему законодательству, ежегодно 1 марта проводится индексация пенсий, которая зависит от роста средней заработной платы. В Пенсионном фонде фактически подтвердили, что мартовская индексация готовится, однако правительство еще не приняло окончательное решение по ее размеру.

В 2024 году Министерство социальной политики предлагало повышение на 10%. Если такая же схема будет применена в 2025 году, пенсия в 3000 гривен увеличится до 3300 гривен, а 4000 гривен – до 4400 гривен. Однако окончательные цифры будут известны только после решения Кабмина.

Повысят ли пенсии работающим пенсионерам

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров традиционно производится 1 апреля. По информации ПФУ, он касается тех, кто после выхода на пенсию продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа. Или, если стажа меньше, но прошло два года с момента последнего пересчета.

В 2024 году пенсии были перечислены 654 тысячам работающих пенсионеров, что составляло 6,2% от общего количества пенсионеров. Сколько человек подпадает под эту категорию в 2025 году, пока неизвестно.

Будет ли повышение минимальной пенсии в 2025 году

По словам ПФУ, государственный бюджет Украины не предусматривает повышения минимальной пенсии в 2025 году. Однако другие виды доплат и надбавок остаются в силе. К таким надбавкам относятся:

доплаты пенсионерам в возрасте 70-74 года – 300 гривен;

– доплаты для пенсионеров 75-79 лет – 456 гривен;

– доплаты лицам 80+ лет – 570 гривен.

Доплаты начисляются тем, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривны. Также в Украине есть пенсионеры, которые получают значительно более высокие выплаты – это бывшие судьи, народные депутаты, прокуроры и т.д.

К примеру, по информации СМИ, экс-депутат Сергей Кивалов получает пенсию в размере 246 тысяч гривен в месяц. Однако ПФУ эту информацию не подтвердил, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

Чтобы сократить такие "элитные" пенсии, с 2025 года в Украине будет действовать специальный понижающий коэффициент. Он будет применяться к выплатам, превышающим 10 прожиточных минимумов (в 2025 году это 23 610 гривен ). Однако есть исключения: понижающие коэффициенты не будут применяться к пенсиям военных, участникам АТО и их семьям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, не имеющие официальной работы, могут покупать стаж для получения высокой пенсии в будущем. Причем легально – для этого они должны платить добровольные страховые взносы.

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