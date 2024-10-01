Украинцам вернут значительную сумму за покупку техники: как получить деньги от государства

Украинские предприятия, покупающие технику и электрооборудование украинского производства, смогут получить частичную компенсацию стоимости такой продукции. Выплата средств от государства составит 15%.

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Как сообщили в Министерстве экономики, соответствующее решение Кабинет министров принял 24 сентября 2024 года. Программа будет помогать производителям и предпринимателям, сегодня покупающим энергооборудование для автономной работы своих предприятий.

"В рамках программы "Сделано в Украине" государство компенсирует агропроизводителям часть средств за приобретенную сельхозтехнику технику украинского производства. Сейчас мы делаем новый значительный шаг в развитии этой программы — правительство будет частично компенсировать 15% от приобретения украинского энергетического оборудования, колесной техники, например, отечественных автобусов, тралов и строительной, коммунальной и специальной техники. Присоединиться смогут производители, которые локализовали производство на уровне 40% и более ", – отметила первая вице-премьер-министр Украины – министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

Техника и оборудование, за которую была предоставлена компенсация, не может перепродаваться в течение трех лет. Нарушителям придется вернуть государству полученные средства и их лишат возможности получать компенсацию в течение следующих трех лет. Получить компенсацию можно по нескольким категориям товаров:

1. Энергетическое оборудование :

промышленные системы скопления электрической энергии;

солнечные панели, электростанции, коллекторы;

ветровые электростанции и минигидроэлектростанции;

ветроэнергетические электрогенераторные, газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки;

трансформаторы, распределительные шкафы; тепловые помпы; индивидуальные тепловые пункты, рекуператоры, приборы учета

2. Колесная техника :

автобусы - городские, туристические, общественные, двухсекционные, низкопольные;

автоцистерны — в том числе для перевозки горюче-смазочных материалов и пожарные;

фургоны, тралы, прицепы и полуприцепы.

3. Строительная, коммунальная и специальная техника :

краны, в том числе башенные, землеройные машины; погрузчики и экскаваторы-погрузчики;

мусоровозы, ассенизационные и мусороуборочные машины, а также лифты;

машины для механизированного разминирования (в том числе роботизированные) пиротехнические машины, оборудование для разминирования.

Чтобы получить компенсацию в 2024 году, нужно будет приобрести технику до 1 декабря и оформить заявку до 5 декабря. На технику и оборудование, приобретенные после 1 декабря, компенсация будет начислена уже в 2025 году. Средства будут выплачиваться в порядке очередности поступления заявок и в пределах финансирования. Для того чтобы получить компенсацию, необходимо:

оплатить приобретение техники и оборудования из перечня в уполномоченном банке;

подать в банк заявление на получение компенсации;

представить как подтверждение копию платежного документа и акт принятия-передачи техники и оборудования.

Некоторые категории покупателей не имеют права на компенсацию. К таким предприятиям относятся:

банкроты;

подсанкционные;

связанные с РФ или Белоруссией;

имеют просроченный более чем на шесть месяцев налоговый долг;

работают на территории активных боевых действий и т.п.

Для участия в государственной программе производителям техники нужно будет подать заявку в Минэкономики в электронной форме с указанием перечня товаров, за приобретение которых покупателю может начисляться компенсация. Также нужно будет собрать пакет необходимых документов:

информация о степени локализации;

калькуляция себестоимости;

информация о технологических операциях;

расчет удельного веса затрат на оплату труда и другие.

После проверки Минэкономики и положительного решения товары будут размещены в публичном перечне. Информация будет передана банкам, по которым реализуется программа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, со 2 сентября в Украине начала работу программа "Национальный Кэшбек", которая позволит получать возврат средств за покупки украинских товаров. Выплаты по этой программе не будут облагаться налогом на доходы физических лиц.

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