Украинцы будут получать выплаты за покупку отечественных товаров: придется ли платить за них налоги

Со 2 сентября в Украине начнет работу программа "Национальный кэшбек", которая позволит получать возврат средств за покупки украинских товаров. Выплаты по этой программе не будут облагаться налогом на доходы физических лиц.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что Комитет рекомендовал парламенту принять за основу проект Закона 11400 "О внесении изменений в подраздел 1 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины по налогообложению государственной денежной помощи (кэшбэку) в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Экономические стимулы явились неотъемлемой частью современной политики поддержки национального производителя. Один из таких механизмов – программа "Национальный кэшбек", позволяющая гражданам получать частичный возврат средств за покупки украинских товаров.

Законопроектом предлагается освободить средства, полученные в рамках программы "Национальный Кэшбэк", от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это означает, что украинцы смогут использовать эту государственную помощь без дополнительной налоговой нагрузки.

Программа "Национальный Кэшбэк" является частью экономической платформы "Сделано в Украине", которая направлена на поддержку отечественного производителя. Цель программы – стимулирование спроса на украинские товары, что, в свою очередь, должно поддержать развитие национальной экономики и увеличить объемы производства.

Программа будет действовать через мобильное приложение Дія. Покупатель должен открыть специальную карту в банке-участнике программы, которая будет использоваться для возврата средств. Для активации кэшбека необходимо обновить мобильное приложение, выбрать услугу "Национальный кэшбек" и указать специальную карту для последующего зачисления средств.

При совершении покупок в магазинах, участвующих в программе, покупатель сможет получать возврат части суммы расходов. Полученные средства можно будет использовать для приобретения медицинских товаров, оплаты коммунальных услуг, услуг мобильной связи, транспорта, развлечений или поддержки Вооруженных Сил Украины.

Ожидается, что внедрение программы "Национальный Кэшбэк" повысит интерес граждан к отечественным товарам, что будет способствовать росту спроса на украинскую продукцию. Это, в свою очередь, поможет производителям увеличить объем производства и создать новые рабочие места. Кроме того, освобождение кэшбека от налогообложения сделает эту программу еще более привлекательной для потребителей.

Хотя у программы есть потенциал для значительного положительного влияния на экономику, есть и определенные риски. Одним из основных является злоупотребление со стороны как потребителей, так и продавцов. Для минимизации этих рисков необходимо обеспечить четкий контроль реализации программы и обеспечить ответственность за возможные нарушения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для того чтобы участвовать в программе "Национальный кэшбек", украинцам придется давать согласие на доступ, в частности, налоговиков к их банковским счетам и движению средств на них. Впрочем, сейчас налоговая служба и так может получать доступ к этой информации – однако только после предоставления соответствующего запроса.

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